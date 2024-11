Demi Moore flasht in einem schimmernden Discokugel-Kleid

Sie hat es schon wieder getan! Die Schauspielerin Demi Moore (62) stellte erneut ihr fantastisches Stilgefühl unter Beweis – so begeisterte sie am Dienstagabend in Los Angeles die Fotografen beim Elle Women in Hollywood Event. Fotos der Veranstaltung zeigen Demis Look, der alle anderen auf dem roten Teppich wortwörtlich überstrahlte: Sie trug ein elegantes Abendkleid, das wie eine Discokugel funkelte.

Der figurbetonte Schnitt der bodenlangen Robe setzte ihren trainierten Körper sexy in Szene. Das gewählte Farbmuster im Ombré-Stil schimmerte sowohl in einem metallenen Silber als auch in einem eleganten Bronzeton. Zu dem eleganten Outfit kombinierte die 62-Jährige glamouröse Juwelenohrringe und farblich perfekt abgestimmtes Make-up. An ihrer Seite posierten im luxuriösen Four Seasons Hotel einige namhafte Stars. So strahlte sie unter anderem mit Rita Wilson (68), Melanie Griffith (67) und Rosie O'Donnell (62) um die Wette.

Die Tatsache, dass Demi ein Fan von jugendlicher und zugleich zeitloser Eleganz ist, betonte sie in der Vergangenheit schon häufiger mit ihren Red-Carpet-Looks. Erst vor wenigen Tagen begeisterte die "Ghost"-Schauspielerin bei den 2024 Governors Awards in Los Angeles mit einem ebenso klassisch-schönen Outfit. In ihrem schwarzen Kleid ermöglichte die US-Amerikanerin sogar komplett freien Blick auf ihre schlanken Beine, die sie mit passenden High Heels zusätzlich betonte.

Getty Images Rita Wilson, Demi Moore, Rosie O'Donnell und Melanie Griffith

Getty Images Demi Moore, November 2024

