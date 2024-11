Heiß in Spitze: Megan Fox präsentiert stolz ihren Babybauch

Megan Fox (38) ist eine der stilsichersten Frauen in Hollywood – und jetzt, wo sie einen kleinen Babybauch hat, setzt sie ihren Körper noch einmal ganz anders in Szene. Für die "GQ x Men of The Year"-Awards schlüpft die Schauspielerin in ein Ensemble aus schwarzem Höschen und farblich passendem BH-Oberteil. Darüber zieht sie einen Ganzkörperanzug aus feiner, schwarzer Spitze mit großen Cut-Outs um ihre Oberweite und ihre Hüfte herum. Damit kommt ihr Babybauch besonders schön zur Geltung. Auf Aufnahmen, die ihre Stylistin auf Instagram veröffentlicht, erkennt man auch, dass die New Girl-Bekanntheit einen schwarzen Schleier im Haar, edles Make-up und blutrote Nägel dazu trägt.

In den Kommentaren rasten die Fans aus und schreiben aufgeregt: "Oh mein Gott! Ihr kleiner Babybauch kommt schon voll zum Vorschein! Wie schön", "Es kann nicht mehr viel besser werden, sie leuchtet richtig" und "Sie ist so eine Göttin! Wie kann man nur zu jeder Zeit so heiß aussehen?" Viele stehen auch total auf den Gothic-inspirierten Look, in dem sie zu dem Event erschien. "Sie sieht aus wie eine heiße Version von Morticia Addams", schreibt einer und spielt damit auf den beliebten Charakter aus der Addams-Family-Franchise an.

Megan ist bereits dreifache Mutter. Schon im vergangenen Jahr war die Schauspielerin von ihrem Partner Machine Gun Kelly (34) schwanger gewesen, hat das Kind jedoch verloren. Die Beziehung, die die Beauty mit dem Musiker führt, gilt generell als sehr turbulent. Nach ihrer Verlobung 2022 kam es rund ein Jahr später zu einer plötzlichen Trennung. Das kommende Baby soll der Beziehung allerdings guttun, wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet. "Die Schwangerschaft bringt sie näher zusammen", war sich der Informant sicher und fügt an, dass die beiden aktiv daran arbeiten, ein besseres Team zu werden.

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox. 2022

