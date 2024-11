So hat Miley Cyrus' Vergangenheit als Kinderstar sie geprägt

Miley Cyrus (31) gibt in einem offenen Interview für das Magazin Harper's Bazaar neue Einblicke in ihre Karriere und ihr Leben als Kinderstar. Sie berichtet unter anderem auch von ihren wilden Zeiten und der einzigartigen Kindheit, die sie bereits in jungen Jahren im Rampenlicht verbracht hat. "Natürlich hat mich [das Aufwachsen im Rampenlicht] zu einem ganz anderen Erwachsenen gemacht als einige meiner Altersgenossen oder Freunde", verrät Miley über ihre Erfahrungen und fügt hinzu: "Es war eine wirklich andere Kindheit."

Im Gespräch mit dem Magazin reflektiert die Sängerin aber auch, wie ihre berühmte Vergangenheit ihre Fähigkeit beeinflusst habe, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Sie erklärt: "Für eine Weile dachte ich, es würde mich davon abhalten, mich mit Menschen zu verbinden." Trotz der Herausforderungen, die ihr frühes Leben im Rampenlicht mit sich brachte, glaubt Miley, dass sie mittlerweile eine starke Verbindung zu ihren Fans aufgebaut habe. "Ich fühle mich, als wäre ich die Freundin von allen," sagt sie und fügt hinzu, dass es wegen ihrer Kindheit anderen manchmal schwerfalle, ihr echtes Ich zu sehen.

Neben ihrer Karriere als Musikerin ist Miley auch bekannt für ihre unberechenbare und freigeistige Persönlichkeit. So sei sie schon immer "eine freie und eine alte Seele" gewesen. Sie betont im Gespräch, dass vorhersehbar zu sein nicht ihrem Stil entspreche. Die "Flowers"-Interpretin hat in der Vergangenheit häufig mit ihrem Stil, ihren Entscheidungen und ihrem Auftreten für Schlagzeilen gesorgt, was sie aber auch für ihre Fans so aufregend und einzigartig macht. Abseits der Bühne genießt Miley eine glückliche Beziehung mit Maxx Morando (26) und zeigt damit, dass sie auch in ihrem Privatleben Balance gefunden hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus bei einer Filmpremiere, April 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, 2006

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige