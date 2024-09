Seltene Fotos: Miley Cyrus mit ihrem Maxx auf Date gesichtet

Miley Cyrus (31) hat seit ein paar Jahren einen neuen Mann an ihrer Seite: den Schlagzeuger Maxx Morando (25). Zwar hält die Sängerin die Beziehung mit ihrem Schatz eher aus der Öffentlichkeit heraus – jetzt wurden die Turteltauben aber auf einem Date erwischt. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die zwei auf einem Konzert der Band Future Island. Das Paar ist in gemütliche Alltagsoutfits gehüllt, bestehend aus legeren Hoodies und Hosen. Auf den Aufnahmen strahlen die beiden über beide Ohren und wirken glücklich.

Viel ist über die Beziehung von Miley und Maxx nicht bekannt – denn die Hannah Montana-Darstellerin möchte ihr Glück privat genießen. Den Grund dafür verriet eine Quelle gegenüber OK!. "Miley hat aus den Fehlern, die sie in der Vergangenheit gemacht hat, gelernt", behauptete der Insider und erklärte zudem: "Er unterstützt Miley und freut sich, bei Veranstaltungen an ihrer Seite zu sein, aber er zieht es vor, dass sie nicht zu viel in der Öffentlichkeit preisgeben."

Dass es der 31-Jährigen ernst mit ihrem Maxx ist, ließ ein weiterer Tippgeber im Frühjahr gegenüber People anklingen. Er plauderte aus, dass die "Flowers"-Interpretin und ihr Liebster wohl den nächsten Schritt gewagt haben und zusammengezogen sind. "Sie ist sehr glücklich mit ihm. Miley hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Sie wirkt ruhiger und harmonischer. Jeder liebt Maxx, er ist ein großartiger Typ", merkte der Insider an.

Anzeige Anzeige

ActionPress Maxx Morando und Miley Cyrus im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige