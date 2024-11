"Sommerhaus der Stars"-Wiedersehen kurzfristig verschoben

Fans von Das Sommerhaus der Stars müssen nun ganz stark sein: Die beliebte Wiedersehensshow lief nicht, wie erwartet, am vergangenen Dienstag, sondern wurde von RTL kurzfristig verschoben. "Aufgepasst: Das große Wiedersehen könnt ihr am 26. November um 20:15 Uhr gleichzeitig bei RTL und RTL+ sehen", ließ der offizielle Instagram-Account des Reality-TV-Formats am Dienstag verlauten. Demnach müssen sich die Sommerhaus-Fans eine Woche lang gedulden, bis die teilweise extrem verkrachten Pärchen wieder aufeinandertreffen.

Diese Verkündung stößt einigen Sommerhaus-Fans sauer auf – sie finden die kurzfristige Änderung überhaupt nicht schön! "Finde das echt nicht fair – wofür zahle ich denn für RTL+", ärgerte sich beispielsweise ein Nutzer unter dem Beitrag. "Hä? Es hieß doch, dass wir das heute sehen? Verstehe ich nicht. So ein Durcheinander", schrieb ein verwirrter Fan. Andere wiederum machten sich aus den verärgerten Kommentaren einen Spaß und nahmen die Planänderung ganz gelassen. "Wieso beschweren sich jetzt alle? Es geht doch nur um diese eine Folge. Alle anderen Folgen konnte man doch vorab sehen", meinte ein User verständnisvoll.

Auch wenn sich die Fans nun in Geduld üben müssen, können sie sich offenbar auf eine höchst explosive Wiedersehensshow freuen. Sam Dylan (33) plauderte in seinem Podcast "Royal Spice" nämlich bereits einige interessante Details aus. "Ich glaube, so ein schlimmes Wiedersehen hatte sie noch nie", berichtete der Realitystar und fügte hinzu: "Die Aufnahme war vorbei und Frauke (60) ist weggelaufen. Sie war auf einmal weg. Sie hat sich gedacht: 'Diese Irren, diese Psychos.' Sie hat wahrscheinlich die Security angerufen und gesagt: 'Bringt mich hier so schnell wie möglich weg!", scherzte er weiter.

RTL Sam Dylan und Theresia Fischer im "Sommerhaus der Stars", 2024

RTL Sam Dylan im Sommerhaus

