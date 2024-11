Floh Frauke Ludowig bei Sommerhaus-Reunion aus dem Studio?

Das Sommerhaus der Stars ist vorbei – was fehlt, ist das große Wiedersehen. Das wird erst in der kommenden Woche ausgestrahlt und nach der explosiven Staffel scheint heftiger Streit vorprogrammiert. In seinem Podcast "Royal Spice" gibt Teilnehmer Sam Dylan (33) jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die bereits aufgezeichnete Reunion. Er meint, dass vor allem Moderatorin Frauke Ludowig (60) sprachlos war. "Ich glaube, so ein schlimmes Wiedersehen hatte sie noch nie", meint der Realitystar. Nach Abschluss der Sendung soll Frauke es sehr eilig gehabt haben, nach Hause zu kommen. "Die Aufnahme war vorbei und Frauke ist weggelaufen. Sie war auf einmal weg. Sie hat sich gedacht: 'Diese Irren, diese Psychos.' Sie hat wahrscheinlich Security angerufen und gesagt: 'Bringt mich hier so schnell wie möglich weg!'", vermutet Sam.

Was genau vorgefallen ist, darf Sam nicht verraten. Dafür offenbart er, dass die Stimmung wohl wieder ordentlich hochgekocht sei. "Es war höllisch. Genauso, wie es aufgehört hat, geht es auch weiter", teasert der 33-Jährige. Das Wiedersehen habe allen Streitereien im Sommerhaus noch einmal die Krone aufgesetzt. "Leute sind da aufeinander zugesprungen. Das habe ich so noch nicht im Wiedersehen gesehen", betont Sam. Wer sich mit wem in die Haare bekommen hat, werden die Fans wohl erst bei der Ausstrahlung erfahren. Genug Potenzial zum Streiten gab es – in fast jeder Sommerhaus-Folge eskalierte die Situation.

Den Gipfel der Auseinandersetzungen erreichten die Promi-Paare in der finalen Folge. In der letzten Nominierung platzte Umut Tekin (27) so sehr der Kragen, dass er sogar auf Sam losstürmte. Handgreiflichkeiten konnten aber verhindert werden – die Security ging dazwischen und beruhigte die Lage. Es war nicht das erste Mal, dass vor allem Umut ausrastete. Damit war er aber nicht allein: Auch Sams Partner Rafi Rachek (34) schoss in manchen Folgen so einige Male daneben. Besonders kontrovers war seine wohl scherzhaft gemeinte Frage, ob Theresia Fischers (32) deutlich älterer Partner Stefan ein "Kinderf*cker" sei. Dem Zahnarzt war die Äußerung zu viel. Er drohte Rafi mit einer Anzeige und betonte nach der Show, dass er sich rechtliche Unterstützung gesucht habe.

RTL / Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin in der neunten Folge "Das Sommerhaus der Stars"

