Spontan: Fabio Knez trennt sich von seiner langen Haarpracht

Der Realitystar Fabio Knez ist bekannt für sein sympathisches Lächeln, Staubsauger und seine lange Haarpracht. Seit Jahren trägt er die Haare so lang, dass sie fast bis zum Bauchnabel reichen – doch jetzt trennt er sich ganz spontan davon. In einem Video auf Instagram zeigt er, wie die Friseurin ohne zu zögern mindestens 30 cm von seinem Pferdeschwanz abschneidet. Unter das Video, neben dem Hashtag "Hairtransformation", kommentiert der begnadete Staubsaugerverkäufer: "Einfach mal machen. War es vorher besser oder jetzt?"

In den Kommentaren zeigen sich die Fans sichtlich begeistert: "Super, jetzt bist du noch schicker als vorher." Mehrere Nutzer schließen sich der Meinung an, entdecken aber einen augenscheinlichen Fauxpas: "Das steht dir gut, aber bin ich die Einzige, die sieht, dass es total schief geschnitten ist?" Ob der Schnitt tatsächlich schief ist oder es nur an seiner Kopfhaltung im Video liegt, ist unklar. Fakt ist, auch einige seiner Reality-Kollegen freuen sich für Fabio. Yasin Mohamed (33) kommentiert mit bayrischem Dialekt: "I liabs" und auch Big Brother-Star Mike Heiter (32) gibt ihm ein großes Kompliment: "Sieht geil aus, Bro."

Der Influencer zeigt in seinem Post noch weitere Bilder und Videos, darin gibt er Einblicke in den gemütlichen Friseursalon und wie er seine abgeschnittene Haarpracht in eine Tüte, mit den Worten: "Falls die Darya (31) wieder lange Haare will, dann lege ich sie wieder um", einpackt. Der 31-Jährige scheint derzeit auf einem Trip in den Tiroler Alpen mit seiner Freundin Darya Strelnikova zu sein. In seinem Post verlinkt er das Fünf-Sterne-Wellnesshotel "Alpenresort Schwarz" und zeigt den Spa-Bereich mit einem atemberaubenden Blick auf die Alpen. Auch seine Freundin Darya postet in ihrer Instagram-Story Einblicke aus dem Hotel – die beiden lassen es sich offensichtlich gutgehen.

Instagram / fabioknez Fabio Knez zeigt abgeschnittene Haare im Wellnessurlaub, 2024

Instagram / fabioknez Fabio Knez zeigt Einblicke aus seinem Wellnessurlaub,2024

