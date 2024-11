Tom Kaulitz ist von Heidi Klums früher Morgenroutine genervt

In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" hat Tom Kaulitz (35) kürzlich verraten, wie seine Frau Heidi Klum (51) ihm montagmorgens das Ausschlafen schwer macht. "Ich bin sehr früh aufgestanden, um sieben Uhr – aber von alleine", erzählte der Tokio Hotel-Gitarrist in der aktuellen Folge und fügte hinzu: "Weil meine Frau wieder von alleine aufgewacht ist und schon angefangen hat, den Montag zu starten." Während Tom nämlich seinen Wecker auf 7.30 Uhr gestellt hatte und gerne noch ein wenig gedöst hätte, war Heidi bereits wach und mitten in ihrer Morgenroutine.

Heidis Tatendrang sorge dafür, dass sich der Musiker ungut fühle, wenn er dann weiter im Bett bleibe. "Wenn ich dann höre, dass die Dusche schon an ist, die Kaffeemaschine an ist, sie herumläuft und die Hunde auch schon wach sind – dann fühlt man sich schlecht", gab er zu. Sein Bruder Bill (35) hakte nach: "Dass ihr euch da nicht gleichzeitig einen Wecker stellt? Macht ihr das nicht?" Tom erklärte jedoch, dass seine Frau immer von alleine aufwache. Das fand Bill wiederum ziemlich beeindruckend.

Abseits ihrer unterschiedlichen Morgenrituale scheinen Tom und Heidi ein eingespieltes Team zu sein. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2019 teilen der Musiker und das Model nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre Liebe für das Leben im Rampenlicht. Trotz kleiner Differenzen harmonieren die beiden und genießen die gemeinsamen Momente – ob beim Frühstück oder beim Spazierengehen mit ihren Hunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Fashion Week in Paris

Anzeige Anzeige