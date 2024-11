Hunde schauen zu? Tom Kaulitz plaudert über Sex mit Heidi

Tom Kaulitz (35) hat in der neuesten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" ungewohnt intime Details aus seinem Sexleben mit Heidi Klum (51) preisgegeben. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) sprach der Musiker darüber, dass ihre zwei Hunde – Jäger und Uschi – manchmal im Raum sind, wenn er und seine Frau miteinander schlafen. "Der Jäger sitzt dann neben mir und ich hab immer das Gefühl, was der dann denkt, weil der guckt mich so an als wenn: 'Was macht der Papa denn da mit Mama?'", witzelt der Tokio Hotel-Star

Es sei ein komisches Gefühl, wenn die Vierbeiner da sind, aber der 35-Jährige und seine Heidi würden sich davon nicht beirren lassen. "Ich habe kein Problem, wenn sie im Raum sind und schlafen und ihr Ding machen", sagte Tom im Podcast. Doch wenn die Hunde zusehen, "dann mache ich schon immer so: 'Tscht!'" Auch sein Bruder Bill hat einen Vierbeiner, der ihn beim Liebesspiel schon einmal unterbrochen hat: "Ich hab' das auch mal gehabt, dass Alfia dann dazwischenspringt. [...] Und dann will sie da irgendwie so mitmischen, [...] weil sie denkt, wir spielen oder so", verrät der Sänger.

Tom und Heidi sind seit 2019 verheiratet und gelten als eines der Traumpaare der internationalen Promi-Szene. Mit ihrem Liebesleben gehen sie schon immer sehr offen um. Erst kürzlich gab das Topmodel gegenüber The Times preis, dass es ihr auch höchst wichtig sei, dass ihre Kids über das Thema Sex und Verhütung Bescheid wissen. Vor allem mit gegenüber ihren beiden Söhnen Johan und Henry betone sie dies oft: "Ich sage: 'Seid nett, benutzt Kondome und macht mich bitte noch nicht zur Oma!'"

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz' Hunde Uschi und Jäger

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Fashion Week in Paris

