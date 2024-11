Erfüllte Ehe: Heidi Klum schwärmt vom Sex mit Tom Kaulitz

Zwischen Heidi Klum (51) und ihrem Mann Tom Kaulitz (35) sprühen nach wie vor die Funken! Seit 2019 sind die zwei Turteltauben verheiratet und finden sich offenbar noch genauso anziehend wie an Tag eins. In einem neuen Interview mit The Times verrät die Modelmama auf die eigentlich unverfängliche Frage hin, wie sie sich fit hält, ganz ehrlich: "Sport en chambre ist meine Lieblingsübung – auf Französisch klingt es besser." Die Phrase bedeutet so viel wie Bettsport zu treiben. Auf die Nachfrage des Interviewers, wie der Sex mit Tom denn sei, beteuert Heidi: "Sehr gut."

Schließlich enthüllt die Germany's Next Topmodel-Jurorin dann doch noch einige Fitnesstipps für die weniger beglückten Mitmenschen: "Ich ernähre mich richtig, treibe nie zu viel Sport oder stemme schwere Gewichte. Die Leute können sich zu sehr anstrengen. Ich höre auf meinen Körper." Heidi betont bei dieser Gelegenheit, dass sie unter keinen Rücken- oder Knieschmerzen leide, was auch an der tatkräftigen Unterstützung ihres jungen Ehemannes liegt, der ihr gerne zur Hand geht.

Nicht nur das Eheleben der beiden Stars scheint vollkommen glücklich und erfüllt zu sein, sondern auch bei öffentlichen Auftritten wirken die zwei stets aufeinander abgestimmt. So erscheint das Power-Couple bei der legendären Halloween-Party von Heidi in diesem Jahr sogar im Partnerlook! Die 51-Jährige und ihr potenter Gatte verkleiden sich nämlich als übergroßes E.T.-Pärchen. Gegenüber People schwärmt die kreative Gastgeberin: "Ich fand E.T. so niedlich und wie er herumzappelte und all die Momente, in denen E.T. sich mit einer Perücke verkleidete und alles, also dachte ich, es würde Spaß machen, E.T. zu werden und vor allem zwei zu sehen."

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, März 2024

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum an Halloween 2024

