Erster Trailer: Charlie Sheen begeistert Fans in "Bookie"

Fans von "Bookie" aufgepasst: Die Comedyserie geht in die zweite Runde. Der erste Trailer zur Fortsetzung ist nun auf YouTube verfügbar und sorgt für Begeisterung. Neben den Hauptdarstellern freuen sich die Zuschauer vor allem über Charlie Sheen (59). Ein User kommentiert: "Charlie ist wieder dabei! Es tut so gut, ihn zu sehen." Der Schauspieler wird nach kurzen Auftritten in der ersten Staffel zu dem Projekt von Chuck Lorre (72) zurückkehren und eine satirische Version seiner selbst verkörpern. Auch Zach Braff (49) sorgt als exzentrischer Sportwetten-Influencer im Trailer für Aufsehen.

Die acht Episoden umfassende Staffel startet am 12. Dezember auf Max und wird wöchentlich bis zum Finale am 30. Januar ausgestrahlt. In der Serie spielt Sebastian Maniscalco den kriminellen Buchmacher Danny, der durch die mögliche Legalisierung von Sportwetten in Kalifornien um sein Geschäft fürchtet. Zusammen mit seinem besten Freund Ray (Omar J. Dorsey), seiner geschäftstüchtigen Schwester Lorraine (Vanessa Ferlito) und dem Drogendealer Hector (Jorge Garcia, 51) navigiert er dabei durch die Tücken des Alltags.

Dass Regisseur Chuck wieder mit Charlie zusammenarbeitet, ist keine Selbstverständlichkeit. Der Serienmacher schmiss den Familienvater einst bei Two and a half Men raus, nachdem er ihn böse beleidigt hatte. Laut The Hollywood Reporter bezeichnete Charlie seinen Boss als einen "Scheißhaufen" und "Clown". Der heute 59-Jährige verlor damals einen lukrativen Job: Als Darsteller von Charlie Harper war er der bestbezahlte Schauspieler seiner Zeit. In den darauffolgenden Staffeln wurde er von Ashton Kutcher (46) ersetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Chuck Lorre und Charlie Sheen auf dem Hollywood Walk of Fame, 2009

Anzeige Anzeige