Hoffen auf Versöhnung: Britney Spears kämpft um Sohn Jayden

Britney Spears (42) scheint nach langer Zeit der Entfremdung wieder zu ihrem jüngsten Sohn Jayden (18) gefunden zu haben. Ein Insider knüpft nun im Gespräch mit Page Six an erste Eindrücke von Anfang November an: Die Pop-Ikone soll mit ihrem Sohn nach Jahren der Entfremdung erstmals wieder eine "wundervolle" Zeit verbracht haben. "Es hat sie so glücklich gemacht, einfach abzuhängen."

Damit sei für Britney ein Traum wahr geworden. Trotz der langen Trennung habe die Sängerin nie aufgehört, ihre Jungs zu lieben, und sie habe die Hoffnung auf eine bessere Beziehung nie aufgegeben. Allerdings stehen die Zeichen noch nicht lange auf Versöhnung. Für die Musikerin sei die Wiederannäherung an Jayden daher ein großer Schritt - und das nicht nur geografisch. Kevin (46), ein ehemaliger Background-Tänzer und Britneys Ex-Mann, war im August 2023 mit seiner Familie, darunter Jayden und sein Bruder Sean (19), nach Hawaii gezogen.

Obwohl die Beziehung zwischen Britney und ihren Söhnen in den letzten Jahren schwierig gewesen ist, gab es bereits vor Monaten erste Anzeichen für eine Annäherung. So hatten Jayden und Sean ihre Mutter beispielsweise am Muttertag angerufen, was Kevins Anwalt, Mark Vincent Kaplan, im Gespräch mit Page Six für "ein gutes Zeichen" hielt. Nichtsdestoweniger sei eine Versöhnung "etwas komplex" und könne "einige Zeit in Anspruch nehmen".

Immerhin unterstütze Kevin laut seines Anwalts, "dass die Jungs eine Beziehung zu ihrer Mutter haben." Eine gute Nachricht, wenn man bedenkt, dass der Ex-Mann bis vor wenigen Wochen noch gar nicht auf dem Laufenden zu sein schien: "Wenn es eine Annäherung gegeben hat, ist das eine Neuigkeit für Kevin", erklärte der Anwalt des Ex-Tänzers damals gegenüber TMZ. Britney sei laut Insider nun aber optimistisch: "Sie ist zuversichtlich, dass ihre Bindung weiter wachsen wird und sie bald auch mehr Zeit mit beiden Jungs verbringen kann." Britney habe stets betont, wie wichtig ihr ihre Familie ist. Sie und Kevin waren von 2004 bis 2007 verheiratet.

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James, im März 2021

Getty Images Sean Federline, Britney Spears und Jayden Federline im Jahr 20213

Getty Images Britney Spears mit ihren Söhnen Sean und Jayden, im Juli 2013