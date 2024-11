Jen Garner und Ben Affleck verwirrt von Lynda-Violet-Selfie

Vor wenigen Tagen überraschte Violet Affleck, die Tochter von Ben Affleck (52) und Jennifer Garner (52), mit einem Foto im Netz – denn darauf posiert sie mit Lynda Lopez, der Schwester von Bens baldiger Ex-Frau Jennifer Lopez (55). Es scheint, als würde Lynda nach wie vor engen Kontakt zu ihrer Stiefnichte pflegen. Wie ein Insider jetzt gegenüber der Daily Mail verrät, sind ihre Eltern allerdings keine großen Fans davon, dass Violet sich so gut mit J.Los Familie versteht. "Es ist für Ben und Jen [Garner] ziemlich verwirrend, weil sie nicht verstehen, warum Violet so sehr darauf besteht, sie in ihrer Nähe zu behalten", erklärt die Quelle.

Es sei außerdem Violets Idee gewesen, sich mit Lynda zu treffen. "Violet sagte, dass sie sich einfach bei ihr gemeldet und gesagt hat, dass sie sie besuchen wolle. Sie sieht zu J.Lo und Lynda auf und ist entschlossen, die Verbindung aufrechtzuerhalten", meint der Informant. Damit wolle die 18-Jährige nur weiterführen, was ihre Eltern ihr jahrelang vorgelebt haben: eine gute Beziehung zu Ex-Partnern beizubehalten. Ben und Jennifer seien sich zudem bewusst, dass ihr Kind erwachsen ist und ihre eigenen Entscheidungen treffen kann. "Sie darf tun und lassen, was sie will, und Zeit verbringen, mit wem sie will", bestätigt der Insider, fügt aber hinzu: "Ben und Jen sind jedoch der Meinung, dass Lynda und Violet Zeit miteinander verbringen und sogar zusammen ein süßes Foto machen können, ohne dass es für die ganze Welt im Internet zu sehen wäre."

Obwohl das Foto und das damit verbundene Treffen von Violet und Lynda bei Ben und Jen nicht so gut ankam, zeigen sich die Follower der Journalistin sehr erfreut darüber. "Das ist großartig, dass ihr immer noch in Kontakt bleibt", heißt es mehrfach in den Kommentaren zum Beitrag. Wie J.Lo darauf reagiert hat, ist bisher nicht bekannt. Allerdings steht für die Sängerin bekanntlich ebenfalls die Familie an erster Stelle. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly vor Kurzem berichtete, wolle sie mit Ben eine Freundschaft pflegen. Es gebe zwischen den beiden immer noch "eine Menge Liebe".

Instagram / lyndalopez08 Lynda Lopez und Violet Affleck, Oktober 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

