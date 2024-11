Oti Mabuse spricht im Dschungelcamp über Suizid von Bruder

In der UK-Version des Dschungelcamps werden die Teilnehmer am Lagerfeuer emotional – auch die Tänzerin Oti Mabuse (34) öffnet sich und erzählt über den tragischen Tod ihres Halbbruders Neo. Als Oti und ihre Schwester Motsi Mabuse (43) noch zusammen im südafrikanischen Township Mabopane gelebt hatten, beging ihr damals 18-jähriger Bruder unerwartet Suizid. Oti gibt preis, wie sehr sie die Situation belastete: Die Trauer der Familie wurde durch die Reaktion der Einheimischen noch verschlimmert, denn der lokale Aberglaube veranlasste die Menschen, sie zu meiden, weil sie Unglück befürchteten.

"Er hat sich mit einem Gift umgebracht [...] und weil die Menschen in Afrika sehr religiös und abergläubisch sind, ist in unserer Nachbarschaft etwas Schlimmes passiert", gab ihre Schwester Motsi Mabuse in einem Interview gegenüber Gala bekannt. Motsi beschrieb die herzzerreißende Situation im Detail: "Durch Neos Suizid wurden wir als eine Familie gesehen, bei der es negative Energie gab. Und wegen dieser Gerüchte kam niemand mehr zu uns." Die Familie musste damals aufgrund der Gerüchte alleine trauern und hatte keine Hilfe.

Dass Oti in einer britischen Realityshow über dieses traumatische Ereignis spricht, hatte sie sich nicht so vorgestellt. "Ich möchte wieder die abenteuerlustige Oti werden", betonte sie gegenüber ITV. Dass sie emotional wird, vermutete sie eigentlich nur in Bezug auf ihre große Angst vor Schlangen: "Wir werden eine ganze Menge Tränen von mir sehen." Offensichtlich unterschätzte die Kandidatin das Format in Bezug darauf, wie sehr man sich nach kurzer Zeit gegenüber fremden Menschen öffnen kann, denn ursprünglich suchte sie nur nach einem anderen Alltag als dem einer frischgebackenen Mutter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Motsi Mabuse, Tänzerin