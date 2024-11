Staatsanwaltschaft leugnet Release von Diddys Prügelvideo

Im vergangenen Mai tauchte ein Video auf, in dem P. Diddy (54) gegenüber seiner einstigen Partnerin Cassie (38) gewalttätig wurde. Seitdem häuften sich die Vorwürfe gegen den Rapper, weshalb er mittlerweile wegen unter anderem Vergewaltigung und Missbrauch in Untersuchungshaft sitzt. In einem Antrag behaupteten seine Anwälte kürzlich, die Staatsanwaltschaft sei für die Veröffentlichung des Videos verantwortlich gewesen, weshalb es im bevorstehenden Gerichtsprozess als Beweis ausgeschlossen werden soll. Wie E! News berichtet, wehrt sich die Staatsanwaltschaft jetzt jedoch gegen diese Behauptungen. Laut Gerichtsdokumenten habe sich das Video "zum Zeitpunkt der Veröffentlichung durch CNN nicht im Besitz der Behörden" befunden.

Darüber hinaus wird in den Unterlagen betont, das Anwaltsteam des 54-Jährigen versuche, "ohne jegliche faktische Grundlage, [...] höchst beweiskräftige Beweise zu unterdrücken". Die Anschuldigungen seien jedoch falsch, da die Behörden "zur gleichen Zeit wie die Öffentlichkeit am 17. Mai 2024" Zugriff auf das Material erhalten hätten. Außerdem behaupten die Staatsanwälte, dass sich Diddy "weigert anzuerkennen, dass mehrere Personen, die nicht den Behörden angehören, einschließlich einiger seiner eigenen Mitarbeiter, Zugang zu dem [Video] gehabt haben könnten."

Bereits bevor die besagten Aufnahmen öffentlich wurden, hatte Cassie schwere Anschuldigungen gegen den "Bad Boy For Life"-Interpreten erhoben und behauptet, er habe sie jahrelang vergewaltigt und missbraucht. Vor rund sechs Monaten zeigte dann das Filmmaterial, das unter anderem von Page Six veröffentlicht wurde, wie die Sängerin im Jahr 2016 in einem Hotel brutal von Diddy attackiert worden war. Im Video packt der Hip-Hop-Mogul die "Me & U"-Musikerin am Hals und wirft sie gewaltsam zu Boden. Dann tritt er sie mit den Füßen und zieht sie an ihrem Sweatshirt in ein Zimmer.

Getty Images Cassie und P. Diddy in London im Jahr 2017

Getty Images P. Diddy im Februar 2000

