Welches "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar ist Favorit?

Seit viereinhalb Wochen läuft die elfte Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. In diesem Jahr haben erneut zwölf mutige Singles ihr Liebesglück in die Hände von versierten Experten gelegt. In aufwendigen Tests haben Psychologe Markus Ernst, Sexualtherapeutin Beate Quinn und Psychoanalytikerin Sandra Köhldorfer (43) zuvor ermittelt, wer am besten zusammenpassen könnte, um sich vor laufender Kamera das Jawort zu geben. Ergibt sich ein Match, treffen die Teilnehmer ihren zukünftigen Ehepartner zum allerersten Mal vor dem Standesamt.

Bislang schlossen vier Paare den Bund der Ehe. Toni und Pia sind dabei das erste Liebes-Match der diesjährigen Staffel. Auf Schloss Lichtenwalde trafen der 31-Jährige und die 27-Jährige aufeinander und heirateten. Aktuell befinden sich die beiden auf Hochzeitsreise in Japan. Dort gab die Kauffrau im Gesundheitswesen zu, dass für sie nicht alles rund läuft und sie daher Rücksprache mit den Experten halten möchte. Wird dieser Rat helfen, um ihre Herausforderungen mit Toni zu meistern? Fabian und Michelle wagten sich als zweites Match vor den Traualtar – auch wenn das Wetter es ihnen zunächst schwer machte. Ihre Flitterwochen in Singapur entwickeln sich derzeit zu einer Achterbahn der Gefühle. Immer wieder ziehen dunkle Wolken zwischen dem 38-Jährigen und der 32-Jährigen auf: Zuletzt herrschte bei der Hörgeräteakustik-Meisterin große Enttäuschung, da sie einen gemeinsamen Bungee-Sprung aus 47 Metern Höhe abbrach. Die beiden fanden jedoch schnell eine spaßige Alternative: Ziplining. Ist das die Ruhe vor dem nächsten Sturm?

In der dritten Folge des Sozialexperiments läuteten die Hochzeitsglocken bei Christian und Emma – zwischen dem 31-Jährigen und der 25-Jährigen funkte es auf Anhieb! Doch bereits nach ihrer romantischen Zeremonie wurde ihre Ehe auf die Probe gestellt: Ihre gemeinsame Hochzeitsreise nach Sri Lanka stand auf der Kippe, da die Yogalehrerin in die Notaufnahme musste. Die Ärzte gaben jedoch schnell Entwarnung und das Go für ihre Flitterwochen. Dennoch leidet Emma unter Flugangst – wird sie wirklich in den Flieger steigen? Martin und Jenny gaben sich in der aktuellsten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge das Jawort. Nach ihrer Vermählung kommt es allerdings zu unerwarteten Turbulenzen: In der Preview zur fünften Folge erleben die beiden einen Schock-Moment am Flughafen: Ihr Flug wurde gecancelt. Werden der 46-Jährige und die 39-Jährige ihre Reise antreten können? Stimmt jetzt unten ab, welches der vier Paare euer Favorit ist!

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Michelle und Fabian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

Joyn / Christoph Assmann Jenny und Martin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

