Wer täuscht hier wen? So geht das "Die Verräter"-Finale aus

Die Verräter – Vertraue Niemandem! ging mit einem Knall zu Ende. In der Show geht es bei einer Gruppe Verräter darum, von den Loyalen nicht enttarnt zu werden. Wer die Verräter sind, wissen die Loyalen nicht. Kleiner wird die Runde der Teilnehmer durch Eliminieren oder "Ermorden", letzteres können nur die Verräter. In diesem Jahr schafften es drei Verräter, nicht enttarnt zu werden: Marina Hoermanseder, Jessica Haller (34) und Oana Nechiti (36). Ihnen gegenüber steht der einzig übrig gebliebene Loyale, Jimi Blue Ochsenknecht (32). Nachdem die drei gemeinschaftlich entschieden hatten, Jimi herauszuwerfen, passierte etwas, mit dem wohl kaum einer rechnete.

Weil Marina, Jessica und Oana alle loyalen Kandidaten herauskicken konnten, hatten sie eigentlich als Gruppe gewonnen. Moderatorin Sonja Zietlow (56) erklärte: "Ihr müsst jetzt trotzdem noch entscheiden, dass es zu Ende ist. Es sei denn, eine von euch möchte noch einmal verbannen." Die Entscheidung für das Ende muss einstimmig sein – das war sie aber nicht. Oana und Jessica entschieden sich für eine weitere Eliminierung und wollten Marina raushaben. Der Grund war eine Entscheidungsrunde ein paar Folgen zuvor, in der die Designerin ihre Stimme an ihre eigentliche Verbündete Jessica gab. "Einmal hast du mich so zittern lassen, ich bin fast gestorben. Ich habe in dem Moment echt gedacht, du hast mich geopfert", meinte Jessica. Sie könne Marina nicht mehr trauen.

Ohne ein Wort des Abschieds verließ Marina die Gruppe. Die Enttäuschung stand ihr ins Gesicht geschrieben. "Ich hätte gedacht, dass Frauen Frauen nicht hintergehen und das Messer in den Rücken stechen", erklärte sie geknickt. Immerhin war sie nicht die einzige, die ihren Rauswurf persönlich nahm. Auch Philipp Boy (37) war wenig begeistert, gehen zu müssen. Der Turner bekam sich eine Folge vor seinem Exit mit Schauspieler Thomas Drechsel (37) in die Haare. Wegen des Streits und seinem Umgang mit der Situation wollten die anderen ihn loswerden. "Als ich in der Runde saß, habe ich gemerkt, dass ich rausfliegen werde. Wenn du da am runden Tisch sitzt, [...] irgendwann nimmt man das schon persönlich", schloss Philipp im RTL-Interview.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jessica Haller, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

AEDT / SplashNews.com / ActionPress Marina Hoermanseder im Oktober 2021 in Berlin

Anzeige Anzeige