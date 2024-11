Andreas Ellermann verliert mit Abnehmspritze stolze 45 Kilo

Andreas Ellermann bringt 45 Kilo weniger auf die Waage – und das macht den Immobilien-Millionär mächtig stolz. Auf Instagram teilt der Ex von Patricia Blanco (53) ein paar Schnappschüsse, auf denen er deutlich erschlankt wirkt und bis über beide Ohren strahlt. "Danke an Annette und Thorsten Sommerfeld, dass ich durch euch in drei Monaten fast 50 Kilo verlor und ihr meine Beinprobleme heilen konntet. Danke an meine Ilka, die mir immer Mut zusprach", schwärmt er über seine Ärzte und seine neue Partnerin in seiner Story.

In einem Interview mit Bild plaudert Andreas aus, wie sehr ihn sein Übergewicht körperlich und auch beruflich beeinträchtigte: "Eine kleine Wunde am Bein wollte einfach nicht heilen. Jeder Schritt verursachte große Schmerzen und bereits nach kurzen Strecken war ich außer Atem. Daher konnte ich viele Auftritte und Termine wie beim Schlagermove nur im Sitzen wahrnehmen. Stehen konnte ich nur kurz." Mithilfe der Abnehmspritze Tirzepatid, mit der Andreas seit rund elf Wochen versorgt wird, konnte er nun jedoch einen enormen Abnehmerfolg erzielen, der sich positiv auf sein Wohlbefinden auswirkt.

Auf seiner Abnehmreise wird Andreas besonders von seiner Lebensgefährtin Ilka unterstützt. Gegenüber dem Boulevardblatt schwärmt er: "Sie hat immer an mich geglaubt und mich mit viel Geduld wieder aufgepäppelt." Mit seiner Liebsten ist der Moderator seit über einem Jahr glücklich. Wenige Monate zuvor ging er für einige Jahre mit seiner Ex Patricia gemeinsam durchs Leben. Diese behauptete jedoch, dass die Beziehung der beiden sehr toxisch gewesen sei – und das führte letztendlich zu dem Liebes-Aus der TV-Bekanntheit und dem Entertainer.

NIBOR Andreas Ellermann und seine Begleitung Ilka, Hamburg im September 2023

Action Press / gbrci / Future Image Andreas Ellermann und Patricia Blanco beim Schlagermove 2022 in Hamburg

