Ist Anna-Maria wegen Bushidos bestem Stück mit ihm zusammen?

Bushido (46) und Anna-Maria Ferchichi (42) sind bekannt dafür, offen über ihr Sexleben zu sprechen. Auch während eines Live-Auftritts mit ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" werden die Bettgeschichten des Paares erneut zum Thema – und der Rapper verrät, dass sein heutiges Liebesglück mit der Influencerin wohl einen ganz bestimmten Grund hat: seine Penisgröße. "Aus einem One-Night-Stand wurde ein 'One-Life-Stand'. Wenn ich ein kleines Geschlechtsteil gehabt hätte, dann wären wir jetzt nicht zusammen", verrät er.

Darüber hinaus packen Bushido und die Schwester von Sarah Connor (44) ein paar Geschichten aus dem Schlafzimmer aus, die auch Sexspielzeug beinhalten. Der "Sonnenbank Flavour"-Interpret habe seiner Liebsten mal einen Dildo ins Hotel bestellt. Das blieb jedoch nicht lange ein Geheimnis – denn das gute Stück wurde in ihrer Wahlheimat Dubai von ihrer Haushaltshilfe entdeckt. "Denkst du, die fragen sich untereinander, ob der für mich oder für dich ist?", witzelt der 46-Jährige.

Das Ehepaar, das seit 2012 verheiratet ist und gemeinsam sieben Kinder bekam, enthüllte bereits in der Vergangenheit pikante Details. In einer Folge ihres Podcasts erzählte Anna-Maria, wie oft die zwei intim miteinander werden. "In einem geregelten Alltag haben wir mindestens dreimal die Woche Sex. Manchmal auch nach dem Podcast", verriet die 42-Jährige und fügte hinzu: "Jetzt schafft Sex vor allem Nähe. Natürlich ist es auch ein Trieb. Aber vor allem sind wir uns da ganz nah – abgesehen davon, was man da eben miteinander macht."

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Oktober 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

