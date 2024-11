Bruce Willis verzichtete für Film mit Paul Newman auf Gage

Bruce Willis (69) hat in den 1990er Jahren auf einen Großteil seines üblichen Gehalts verzichtet, um sich einen lang ersehnten Traum zu erfüllen: die Zusammenarbeit mit der Hollywood-Legende Paul Newman (✝83). Im Jahr 1994 stand er für die Komödie "Nobody's Fool – Auf Dauer unwiderstehlich" vor der Kamera, in der Paul die Hauptrolle spielte. Obwohl Bruce zu dieser Zeit pro Film umgerechnet etwa 14 Millionen Euro verdiente, akzeptierte er für dieses Projekt lediglich den Mindestlohn der Schauspielergewerkschaft. Wie Moviepilot berichtet, verdiente er weniger als 150.000 Euro für die viermonatige Produktion – weniger als ein Prozent seiner üblichen Gage.

Robert Benton führte bei dem Film "Nobody's Fool – Auf Dauer unwiderstehlich" Regie. Mit ihm machte Bruce auch schon zuvor positive Erfahrungen. In "Billy Bathgate – Im Sog der Mafia" aus dem Jahr 1991 hatten Bruce und Robert erstmals zusammengearbeitet, und Bruce schätzte dessen Regiearbeit sehr. Als Robert ihn für "Nobody's Fool" ansprach und erklärte, dass das Budget sehr knapp sei, antwortete Bruce: "Mach dir keine Sorgen um das Geld. Lass uns eine gute Zeit haben." Für Bruce schien es sehr wichtig zu sein, mit Paul Newman zusammenzuarbeiten und deshalb spielte das Geld eine untergeordnete Rolle. Bruce erinnerte Paul am Set von "Nobody's Fool" daran, dass sie bereits 1982 in dem Film "The Verdict – Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit" gemeinsam vor der Kamera standen, als Bruce noch ein unbekannter Statist war, und brachte zum Beweis sogar eine VHS des Films mit.

Die Zusammenarbeit mit Paul war für Bruce ein besonderes Highlight seiner Karriere. In einem Interview bewunderte er Pauls unermüdlichen Einsatz und seine Leidenschaft für die Schauspielerei: "Paul ist erstaunlich. Mit 70 Jahren probierte er in jeder Szene immer wieder etwas Neues aus. Er hätte sich einfach auf seinem Erfolg ausruhen können, aber das tat er nicht." Inzwischen steht Bruce selbst kurz vor seinem 70. Geburtstag und hat mit Demenz zu kämpfen.

Getty Images Bruce Willis und Paul Newman bei der Einweihung des "Painted Turtle Camp" in Kalifornien

Blindie/MEGA Bruce Willis im September 2024

