Cillian Murphy dreht trotz Kälte für "Peaky Blinders"-Film

Cillian Murphy (48) ist wieder in seiner Paraderolle als Tommy Shelby zu sehen! Aktuelle Schnappschüsse, die der Daily Mail vorliegen, zeigen den Schauspieler, der unter eisigen Bedingungen Szenen für den kommenden Film "The Immortal Man" am Dudley-Kanal im britischen Netherton dreht. Trotz der frostigen Temperaturen ließen sich Cillian und das Filmteam nicht davon abhalten, die lang erwartete Fortsetzung der beliebten Peaky Blinders-Reihe in Angriff zu nehmen. Fans können sich freuen, denn die Arbeiten an dem Spielfilm zur erfolgreichen Krimiserie sind gerade in vollem Gange.

Die Dreharbeiten fanden im malerischen Bumble Hole und im Warrens Hall Nature Reserve statt, wo die Atmosphäre des frühen 20. Jahrhunderts erneut zum Leben erweckt wurde. "The Immortal Man" führt die Geschichte der Shelby-Familie fort, nachdem die Serie 2022 mit der sechsten Staffel endete. Neben dem 48-Jährigen kehren auch das ursprüngliche Schreib- und Regieteam zurück, um den Geist der Serie auf die große Leinwand zu bringen. Neu dabei sind Tim Roth (63), Rebecca Ferguson (38) und Barry Keoghan (32), die frischen Wind in den Cast bringen. In einem Interview mit Deadline verriet Cillian: "Es scheint, als wäre Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir ... Es freut mich sehr, wieder mit Steven Knight und Tom Harper (44) am Film zu arbeiten. Dieser Film ist für die Fans."

Cillian hat sich mit der Rolle des charismatischen Gangsterbosses einen Namen gemacht. Bevor er zu "Peaky Blinders" kam, war er bereits in Filmen wie "28 Days Later" und "Inception" zu sehen. Privat ist der gebürtige Ire für seine Bodenständigkeit bekannt. Er lebt zurückgezogen in Dublin und meidet das Rampenlicht, wann immer es geht. Mit seiner Frau Yvonne McGuinness ist er seit 2004 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Cillian legt großen Wert auf seine Privatsphäre und sagte mal in einem Interview mit der Daily Mail: "Ich möchte einfach nur Schauspieler sein und meine Arbeit machen."

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

