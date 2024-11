Julia Roberts besucht Daniel Craigs "Queer"-Filmvorführung

Daniel Craig (56) ist der Star des neuen Films "Queer". Bei einer speziellen Vorführung des Liebesdramas wird er nun von Julia Roberts (57) unterstützt. In herbstlichen Looks posieren die beiden Megastars für die Fotografen in San Francisco. Die "Pretty Woman"-Darstellerin zeigt sich bei der Gelegenheit in einem dunkelgrauen Frack, zu dem sie einen schwarzen Rollkragenpullover kombiniert. Der James Bond-Star präsentiert sich in einem deutlich lässigeren Look. Er gibt eine lockere Chinohose und eine Lederjacke zum Besten. Als Accessoires nutzt der Actionheld einen Schal und eine Sonnenbrille mit gelben Gläsern, die der Mann von Rachel Weisz (54) in den vergangenen Wochen mehrfach auf Events getragen hat.

Julia lässt sich bei der Vorführung nicht nur aus Loyalität zu ihrem Kollegen Daniel blicken. Die US-Amerikanerin arbeitet zusammen mit Luca Guadagnino (53), dem Regisseur von "Queer", an dem Thriller "After the Hunt" und zeigt sich wohl deshalb auf dem Event. Laut Variety geht es in dem Streifen um eine Professorin, deren Mitarbeiter von Studierenden eines Verbrechens beschuldigt wird. Daraufhin kommen noch mehr dunkle Geheimnisse ans Licht, die sie persönlich und beruflich in die Bredouille bringen. Geschrieben wurde die Amazon-Produktion von Drehbuchautorin Nora Garrett.

Luca ist vor allem für seine experimentellen Filme bekannt, die auch vor erotischen Szenen nicht zurückschrecken. Auch in dem neuen Werk mit Daniel gibt es einiges zu sehen. Bei einer Vorführung in Los Angeles sorgten die Sexszenen allerdings nicht nur für Begeisterung. Der Hauptdarsteller bemängelte die verhaltene Reaktion der Zuschauer und erklärte gegenüber dem Magazin: "Ich finde das ziemlich prüde."

imageSPACE for A24 / MEGA Daniel Craig, Julia Roberts und Luca Guadagnino, November 2024

Getty Images Schauspieler Daniel Craig auf der Paris Fashion Week 2024

