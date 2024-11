Krise? Edith und Eric Stehfest sprechen über ihre Beziehung

Da Edith Stehfest aus dem gemeinsamen Zuhause von ihr und ihrem Ehemann ausgezogen war, kursierten Trennungsgerüchte. In der MDR-Sendung "Riverboat" sprachen der Schauspieler und seine Frau nun über ihre vermeintliche Krise. "Wir sind nicht getrennt. Um das mal klar auszusprechen", erklärte Eric (35). Edith fügte hinzu, dass ihr Mann vorgeschlagen habe, sie solle schon mal auf die Pferderanch ziehen, anschließend würden er und die gemeinsamen Kinder nachkommen. Der einstige GZSZ-Star habe seiner Frau etwas Gutes tun und ihr ein paar Tage Erholung geben wollen.

Doch in den Medien sei anders darüber berichtet worden. "Medial hätte meiner Meinung nach aufgegriffen werden müssen: Hier gibt es ein Krankheitsthema, das ist nicht einfach und auch nicht salonfähig und auch zu groß, um es nett zu verpacken", kritisierte Edith und fügte hinzu: "Was aufgegriffen wurde, ist: Edith Stehfest ist ausgezogen – also müssen die ja getrennt sein." Eine Trennung habe zu keinem Zeitpunkt im Raum gestanden: "Es wurde komplett unter den Teppich gekehrt, dass wir beide zusammengehören, dass auch zusammen rocken und uns festhalten und unsere Kinder gemeinsam haben."

Bei Edith und Eric habe es sofort gefunkt und er habe gewusst, dass sie die Richtige sei. "Ich war gerade fertig mit dem Schauspielstudium und dann steht da diese Punkerin vor mir. Eigentlich die größte Verführung, wieder zurückzufallen in diese [Drogen-]Welt. Aber ich habe in ihr etwas gehört, was uns tief verbindet, ohne mich von den Äußerlichkeiten ablenken zu lassen", erinnerte sich der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat. Auch wenn sein Umfeld ihm von der Beziehung mit Edith abgeraten habe, hätte er ihrer Liebe eine Chance gegeben.

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheiten

