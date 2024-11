Mit Mama Michelles Hilfe: Aurora Ramazzotti lernt Deutsch

Deutsche Sprache, schwere Sprache – das dürfte zuletzt auch Aurora Ramazzotti (27) erfahren haben. Wie es aussieht, versucht die gebürtige Schweizerin aktuell, der deutschen Sprache mächtig zu werden. Ihre Mutter Michelle Hunziker (47) teilte ein Video auf Social Media, das BUNTE vorliegt, in dem zu sehen ist, wie die 27-Jährige mithilfe einer Sprachlern-App einzelne Sätze auf Deutsch spricht. Und das Ergebnis kann sich hören lassen. "Das Wetter: Nicht gut. Ein bisschen windig", erklärt Aurora mit deutlicher Aussprache, wobei sie bei der Wortfindung noch ein wenig Unterstützung von ihrer Mama benötigt.

Aurora ist die Tochter von Michelle, die eine gebürtige Schweizerin mit italienischen Wurzeln ist, und ihrem italienischen Ex-Mann Eros Ramazzotti (61). Aufgewachsen in der Deutschschweiz und in Bologna, Italien, sah sich Michelle schon früh mit mehreren Sprachen konfrontiert. Fließend unterhalten kann sich das Model angeblich auf Italienisch, Französisch, Englisch, Niederländisch und Deutsch. Hierzulande ist sie als erfolgreiche Moderatorin bekannt. So geleitete sie die Zuschauer bereits durch Sendungen wie Wetten, dass..? oder DSDS.

Aurora hat trotz der Trennung ihrer Eltern ein gutes Verhältnis zu beiden Elternteilen. Mittlerweile ist die TV-Bekanntheit sogar selbst Mutter geworden. Im April 2023 durften sie und ihr Partner Goffredo Cerza (28) ihren ersten gemeinsamen Sohn Cesare auf der Welt willkommen heißen. Seither beglückt die zufriedene Mama ihre Fans regelmäßig mit niedlichen Familienfotos im Netz.

Aurora Ramazotti, Tochter von Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza am 3. April 2023

