Palast veröffentlicht neue Porträts von dänischem Königspaar

Es ist wieder so weit: Der dänische Palast veröffentlicht die neuen Porträts des Königspaares auf Instagram. Auf ihnen sind Königin Mary (52) und König Frederik X. (56) einmal gemeinsam und einmal einzeln abgelichtet. Die Porträts wirken sauber und elegant. Königin Mary trägt ein blütenweißes Kleid mit einem hochgeschlossenen Ausschnitt. Dazu kombiniert sie runde Diamantohrringe. Ihr Haar trägt die Royal offen. König Frederik trägt einen schicken Anzug in einem tiefen Blauton – sogar mit passender Weste. Eine lachsfarbene Krawatte sorgt für einen kleinen Farbtupfer. Wie der Palast im dazugehörigen Beitrag auf der Social-Media-Plattform zu den Porträts erklärt, werden diese zukünftig "im Zusammenhang mit offiziellen Reisen, Besuchen und besonderen Ereignissen sowie dem Schutz des Königspaares genutzt."

Die Bilder kommen bei den Fans des Königshauses bestens an. Besonders der König kann sich über einige Komplimente freuen. "Frederik sieht so gut aus! Sein Anzug steht ihm wirklich gut", schmeichelt ein User unter dem Beitrag. Ein anderer schreibt: "Ein Power-Paar, das bereit ist, ein neues Kapitel in der Geschichte Dänemarks aufzuschlagen, mit einem herrlich authentischen australischen Flair." Dabei spielt er darauf an, dass Mary in 'Down Under' geboren und aufgewachsen ist. Andere Fans meinen enthusiastisch: "Wir können so stolz auf unser Königspaar sein" und "Wunderschöne Porträts unseres talentierten Königspaares!"

König Frederik und seine Herzdame sind erst seit wenigen Monaten die Regenten von Dänemark. Im Januar dieses Jahres wurde der 56-Jährige gekrönt – nachdem seine Mutter Königin Margrethe (84) nach 53 Jahren auf dem Thron abdankte. Ihre neuen Rollen scheinen sie bisher sehr gut auszuüben. Bei einem Staatsbankett im Oktober begeisterten sie mit Flair und Selbstbewusstsein. Der Staatsbesuch, bei dem die isländische Präsidentin Halla Tómasdóttir und ihr Ehemann Björn Skúlason anwesend waren, markierte einen wichtigen Moment für das Königspaar: Es war das erste Mal, dass sie das Event gemeinsam veranstalteten.

Instagram / detdanskekongehus Porträt von Königin Mary von Dänemark

Instagram / detdanskekongehus Porträt von König Frederik X. von Dänemark

