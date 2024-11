Selena Gomez strahlt bei Elle-Feier in glitzerndem Jumpsuit

Hollywoodstar Selena Gomez (32) liebt es einfach, immer wieder einen beeindruckenden Auftritt auf dem roten Teppich hinzulegen! Am vergangenen Dienstag beeindruckte sie die Fotografen in Los Angeles mit einem eleganten Look. Bei der Elle-Veranstaltung Women in Hollywood 2024 sorgte sie mit ihrem schwarzen Jumpsuit von Ralph Lauren (85) für einen regelrechten Wow-Moment. Ein besonderer Hingucker waren bei dem Designerstück die vielen edlen Perlen.

Dem luxuriösen Anlass entsprechend wählte Selena in Zusammenarbeit mit ihrer erfahrenen Stylistin Erin Walsh einige auffällig glitzernde Accessoires. Mit kostbaren diamantbesetzten Creolen sowie zwei Diamantringen von Chopard perfektionierte sie ihren zeitlos-schicken Look. Mit Glamour punktete nicht nur die "Calm Down"-Interpretin, sondern auch ihre Co-Stars von "Emilia Pérez". So posierten ihre Kolleginnen Zoe Saldana (46) und Karla Sofía Gascón auf einigen Schnappschüssen in ebenso bemerkenswerten Outfits an ihrer Seite.

Selena flashte ihre zahlreichen Fans innerhalb weniger Tage bereits zum zweiten Mal mit ihrem stilbewussten Auftreten auf einer öffentlichen Veranstaltung. Kurz vor dem Elle-Event erschien die Only Murders in the Building-Bekanntheit nämlich bereits bei den Govenor Awards 2024. Dort präsentierte sie sich ebenfalls in einem glamourösen Look, der jedoch zusätzlich einen Hauch von Gothic verspüren ließ. Ihr bodenlanges schwarzes Paillettenkleid erinnerte dabei an den legendären Stil von Wednesday Addams.

Getty Images Selena Gomez, Zoe Saldana und Karla Sofía Gascón

ActionPress Selena Gomez , Schauspielerin und Sängerin

