Selena Gomez strahlt in modernem Wednesday-Addams-Look

Bei den Governor Awards 2024 präsentierte sich Selena Gomez (32) in einem glamourösen Look, der einen Hauch von Gothic verspüren ließ – für einen Hingucker sorgte die Sängerin auf jeden Fall! Dabei erinnerte ihr bodenlanges schwarzes Paillettenkleid stark an den ikonischen Stil von Wednesday Addams. Die von Ralph Lauren (85) designte Robe zeichnete sich durch funkelnde schwarze Verzierungen und einen figurbetonten Schnitt aus. Auffällige Details wie der weiße Stehkragen und die passenden weißen Manschetten mit schwarzen Manschettenknöpfen rundeten Selenas Look, der sowohl elegant als auch geheimnisvoll wirkte, ab.

Auf dem Red Carpet der Preisverleihung posierte die "The Heart Wants What It Wants"-Interpretin gemeinsam mit ihren Co-Stars Zoe Saldana (46) und Karla Sofía Gascón. Die drei Schauspielerinnen arbeiteten gemeinsam an dem Film "Emilia Pérez". Kürzlich wurde ihnen die Ehre zuteil, zusammen das Titelblatt der "Women in Hollywood"-Edition der Elle zu zieren. Selena strahlte anlässlich dessen in einem eleganten Klassiker aus Bluse und Jackett vom Designer Alexander McQueen (✝40). Zoe und Karla faszinierten beide in Stücken von Ralph Lauren.

Für ihre Rolle im Mafia-Musical "Emilia Pérez" hat sich Selena mächtig ins Zeug gelegt. Wie sie bei der Premiere Ende Oktober gegenüber The Hollywood Reporter berichtete, fiel sie bei der verrückten Audition sogar in Ohnmacht! "Ich sang das Lied 'Bienvenida' in einem Schlafzimmer, der Regisseur Jacques sagte zu mir, ich solle betrunken wirken, meine Schuhe durch die Gegend schmeißen und einfach verrückt spielen", erklärte die Unternehmerin. Gesagt, getan: "Ich tat es, und er sagte, ich solle noch verrückter werden. Ich stieg total darauf ein, stand auf den Möbeln und wurde ohnmächtig." Dass sie sich "die Seele aus dem Leib sang", lohnte sich – Selena bekam die Rolle der Frau des Drogenbarons.

