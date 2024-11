Strafmaß-Verkündung im Prozess um Donald Trump verschoben

Eigentlich sollte am 26. November das Strafmaß für Donald Trump (78) in dessen Schweigegeld-Prozess verkündet werden. Doch der New Yorker Richter Juan Merchan habe nun mitgeteilt, dass der Termin geplatzt sei – die Verkündung des Strafmaßes sei auf unbestimmte Zeit verschoben worden, wie CNN berichtet. Der wiedergewählte US-Präsident war im Mai wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Vertuschung von Zahlungen von umgerechnet rund 121.500 Euro an P*rnostar Stormy Daniels (45) schuldig gesprochen worden. Trotz seiner Verurteilung hatte seine Anwältin zuletzt immer wieder einen Aufschub der Verkündung des Strafmaßes bewirken können.

Mit dem Urteilsspruch im Mai wurde Trump zum ersten strafrechtlich verurteilten Ex-US-Präsidenten in der Geschichte der USA. Damals wurde der 77-Jährige in allen 34 Anklagepunkten der Fälschung von Geschäftsunterlagen für schuldig befunden. Im Zeugenstand sagte der Unternehmer nicht aus. Bis heute beteuert er aber seine Unschuld. Ob und wann das Strafmaß verkündet wird, ist aktuell noch nicht absehbar.

Am 6. November konnte sich Donald Trump im Duell gegen Kamala Harris (60) um die US-Präsidentschaft durchsetzen – und wurde somit der 47. Präsident der USA. "Es ist ein politischer Sieg, wie ihn unser Land noch nie erlebt hat. Wir haben Geschichte geschrieben", verkündete Trump seinen Anhängern damals stolz.

Getty Images Donald Trump im Oktober 2024

Getty Images Donald Trump im September 2021

