Travis Kelces Mutter über die Beziehung zur Swift-Familie

Donna Kelce gibt Einblicke in ihre neue Beziehung zur Familie von Taylor Swift (34) – darunter auch zu deren Mutter Andrea Swift. "Es ist noch ganz neu und ich weiß es wirklich zu schätzen", sagt Donna gegenüber Entertainment Tonight bei der Premiere der Serie "Grotesquerie", in der ihr Sohn Travis Kelce (34) eine Hauptrolle spielt. Die 71-Jährige bezeichnet die Familie Swift als "wunderbare Menschen, sehr bodenständig". Da die Herkunftsstaaten beider Familien, Ohio und Pennsylvania, direkt nebeneinander lägen, würden sie eine ähnliche Mentalität teilen, erklärt sie weiter. Es fühle sich wie "Zuhause" an.

Donna betont auch, wie wichtig es ist, diejenigen zu unterstützen, die einem am Herzen liegen. Das beweisen Taylor und Travis, ihre Beziehung sticht durch gegenseitige Unterstützung hervor. So besuchte Taylor, die den NFL-Star im Sommer 2023 kennenlernte, ihn an seinem Set der neuesten FX-Serie von Ryan Murphy (58), in der es um einen Ermittler und eine Nonne geht, die gemeinsam abscheuliche Verbrechen aufklären. Die "Shake It Off"-Interpretin trat erstmals im September 2023 bei einem Chiefs-Spiel öffentlich in Erscheinung und feuerte Travis über die NFL-Saison hinweg bei 13 Spielen an, oft gemeinsam mit Travis' und ihrer eigenen Familie.

Diese Nähe zeigte sich auch beim aktuellen NFL-Saisonauftakt, zu dem Taylor die ersten Spiele besuchte. Dabei wurden die Mütter Andrea und Donna beobachtet, wie sie gemeinsam jubelten und sich sogar umarmten. Während der Saisonpause zeigte sich Travis ebenso unterstützend und begleitete seine Freundin auf ihrer internationalen Eras Tour, wo er begeistert mit dem Publikum feierte und sogar bei einem ihrer Londoner Konzerte im Juni auf der Bühne stand. „Niemand hat Taylor jemals so fühlen lassen“, verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Die beiden würden das Beste aus einander herausholen und sich gegenseitig stärken. Taylor sei überzeugt, dass ihre Beziehung von Dauer sein wird.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im September 2024

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce im Oktober 2023

