Verhaftung im Entführungsdrama um Christina Blocks Kinder

Im Entführungsdrama um die Kinder der Steakhausketten-Erbin Christina Block (51) soll es zu einer Verhaftung gekommen sein. Nach Berichten der Bild wurde ein 30-jähriger Mann auf Zypern festgenommen. Dieser soll an der Tat vergangenen Silvester in Dänemark beteiligt gewesen sein. Angeblich wurde der Tatverdächtige bereits im September verhaftet und sitzt mittlerweile in Hamburg in einer Einzelzelle in Untersuchungshaft. Mehr Infos zu der Festnahme sind bislang nicht bekannt.

Doch was ist überhaupt passiert? In der vergangenen Silvesternacht entführte ein Unbekannter Christinas Kinder Theodor und Klara aus der Obhut ihres Ex-Mannes Stephan Hensel. Der Nachwuchs tauchte anschließend wieder bei seiner Mutter auf. Seither wird der Unternehmerin vorgeworfen, die dramatische Entführung ihrer Kinder in Auftrag gegeben zu haben.

Christina und Stephan lernten sich 1999 über Freunde kennen und traten 2005 in Hamburg-Poppenbüttel vor den Traualtar. Die beiden bekamen drei Töchter und einen Sohn. 2014 scheiterte ihre Ehe und ein erbitterter Rosenkrieg begann. Im August 2021 behielt er die beiden jüngsten Kinder dann nach einem regulären Besuch bei sich in Dänemark, die älteste Tochter Johanna blieb ebenfalls bei ihrem Vater. Das markierte den Beginn eines juristischen Tauziehens, das seinen tragischen Höhepunkt vergangenen Silvester fand.

ActionPress Christina Block, Unternehmerin

ActionPress Christina Block bei der DEPOT Flagship Store Pre-Opening Große Bleichen in der Hamburger Innenstadt

