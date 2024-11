Etwa wieder vergeben? Ana de Armas turtelt mit neuem Mann

Ana de Armas (36) ist offenbar wieder verliebt – und zwar in den Stiefsohn eines bekannten Politikers. Paparazzi erwischten die Schauspielerin am vergangenen Donnerstag in Madrid mit Manuel Anido Cuesta, dem Stiefsohn des kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel. Auf den Fotos, die People vorliegen, laufen die zwei mit Anas Hund Salsa durch die Straßen der spanischen Hauptstadt. Dabei wirken sie sehr vertraut, tauschen verliebte Blicke aus und geben sich auf einem Schnappschuss sogar einen Kuss. Obwohl weder Ana noch Miguel sich bislang öffentlich zu ihrem Beziehungsstatus geäußert haben, sind diese Fotos wohl eindeutig.

Die 36-Jährige war zuvor mit Ben Affleck (52) liiert. Die beiden waren 2020 zusammen in "Deep Water" zu sehen und hatten sich bei den Dreharbeiten offenbar ineinander verguckt. Nach wenigen Monaten trennten sich die Filmstars jedoch wieder. Ein Grund dafür war laut dem Magazin, dass Ana nicht in Los Angeles leben wollte, wo Ben seit Jahren wohnt. Nach dem Liebes-Aus soll sie mit dem Manager der Dating-App Tinder, Paul Boukadakis (40), zusammen gewesen sein, doch die beiden bestätigten die Liebesgerüchte nie.

Ana wurde in Kuba geboren und zog im Alter von 18 Jahren nach Spanien, um ihre Schauspielkarriere voranzutreiben. Mit Filmen wie "Blade Runner 2049" und "Knives Out" erlangte sie internationale Bekanntheit. Für ihre Rolle der Marilyn Monroe (✝36) in "Blonde" wurde sie im Jahr 2023 für einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Im kommenden Jahr wird sie in dem John Wick-Spin-off "Ballerina" als Killerin Eve Macarro zu sehen sein.

Getty Images Ana de Armas, Schauspielerin

Getty Images Ana de Armas bei den Oscars im März 2023

