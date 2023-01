Dreh für "Ballerina": Ana de Armas klagt über Schmerzen

Diese Rolle bringt Ana de Armas (34) an ihre Grenzen. Die Schauspielerin ist im Laufe ihrer Karriere schon in zahlreiche Rollen geschlüpft: Sie spielte unter anderem bei einem James Bond-Film mit oder verkörperte in "Blond" die Ikone Marilyn Monroe (✝36). Zurzeit laufen die Dreharbeiten für ein Spin-off der Actionfilm-Reihe "John Wick", in der die gebürtige Kubanerin die Hauptrolle spielt. Doch das nimmt Ana ganz schön mit!

In der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (48) plauderte die 34-Jährige über die derzeitigen Dreharbeiten für den Film "Ballerina". "Wir haben vier Monate lang in Prag gedreht. Wir haben noch einen weiteren Monat vor uns. Und ich habe Schmerzen. Weißt du, mein Körper, mein Rücken, alles tut weh. Ich beschwere mich, ich bin wund, ich habe blaue Flecken", klagte Ana dabei.

Eigentlich müsste die Beauty solche Stunts gewöhnt sein – schließlich war ihre Rolle in "James Bond – Keine Zeit zu sterben" auch schon ziemlich actionreich. Das sei aber ganz anders gewesen: "Bond war eine Viertelstunde. Das ist ein ganzer Film, ein anderes Niveau", erklärte Ana. Sie betonte allerdings auch, dass sie sich nicht beschweren will, da ihr Kollege Keanu Reeves (58) wesentlich mehr Stunts mache.

