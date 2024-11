Familienglück: Dwayne Johnson feiert "Vaiana 2"-Premiere

Dwayne Johnson (52) feierte die Premiere seines neuen Films "Vaiana 2" in Hawaii in ganz besonderer Begleitung. Am Donnerstag präsentierten der Schauspieler, der im Film erneut dem Halbgott Maui seine markante Stimme leiht, und seine Filmkollegin Auli’i Cravalho, die die Titelheldin spricht, den mit Spannung erwarteten Disney-Hit. Auf dem roten Teppich wurde "The Rock" von seiner gesamten Familie begleitet. Ehefrau Lauren Hashian (40), seine Töchter Jasmine und Tiana sowie seine Mutter Ata (76) standen ihm unterstützend zur Seite.

Für Dwaynes Töchter war die Premiere ein ganz besonderes Highlight, denn die beiden haben selbst als Synchronsprecherinnen an der Fortsetzung von "Vaiana" mitgewirkt. Passend dazu teilte ihre Mutter Lauren ein herzerwärmendes Video auf Instagram, das die zwei Schwestern beim Studiobesuch zeigt. In farblich abgestimmten Kleidern sprechen sie ihre ersten Zeilen ein – ein Moment, der ihren berühmten Vater sichtlich rührt. "Viel besser als Papa!", lobt Dwayne seine Sprösslinge begeistert.

Der zweite Teil von "Vaiana" spielt drei Jahre nach dem ersten Abenteuer und begleitet die mutige Protagonistin auf einer neuen, aufregenden Reise. Dieses Mal versucht sie, Menschen jenseits der Küsten von Motunui zu finden – in Begleitung von Maui und einer Crew Seefahrer. Dwayne zeigte sich voller Vorfreude auf die Fortsetzung. "Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans den Film sehen. Wir haben wirklich alles gegeben", betonte er im Gespräch mit Entertainment Tonight. "Vaiana 2" ist ab dem 28. November 2024 in den deutschen Kinos zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson in Berlin, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson und seine Frau Lauren Hashian

Anzeige Anzeige

Getty Images Auli'i Cravalho und Dwayne "The Rock Johnson" bei der Premiere von "Vaiana"