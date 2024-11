Gut getroffen: Dwayne Johnson begutachtete seine Wachsfigur

Dwayne "The Rock" Johnson (52) ist in Berlin – vorrangig um seinen neuen Film "Red One - Alarmstufe Weihnachten" zu promoten. Vor der Weltpremiere am Sonntagabend ging der Schauspieler aber auch noch auf einen kleinen Touri-Trip in der deutschen Hauptstadt. Der Jumanji-Star besuchte nämlich vorher noch schnell das Madame Tussauds. Mit einem kühlen Drink in der Hand bewunderte Dwayne in dem berühmten Wachsfigurenkabinett neben anderen Figuren auch seine eigene – und mit dieser war er offenbar mehr als zufrieden. "Es sieht toll aus. Ihr habt meine Hüften etwas schlanker gemacht, danke dafür", scherzte er strahlend in einem Video auf Instagram.

Zusammen mit seinen Co-Stars Chris Evans (43) und Lucy Liu (55) legte "The Rock" am Sonntag einen glanzvollen Auftritt für die Weltpremiere von "Red One - Alarmstufe Weihnachten" hin. Dazu posierte der 52-Jährige in einem schicken Look, der sich aus einem roten Rollkragenpullover sowie einem weinroten Mantel zusammensetzte. Das Outfit toppte der Hollywoodstar noch mit einer lässigen Sonnenbrille und wie immer einem breiten Lächeln. Wie glücklich er ist, wieder in Deutschland zu sein, machte er im Netz deutlich. "Ich bin seit weniger als 24 Stunden in Deutschland und bin wirklich gerührt von all der Liebe der Deutschen", schwärmte Dwayne.

Dwayne ist im Filmressort seit den 2000ern ein echter Vollprofi. Mit seiner lockeren und lustigen Art und Weise gilt er unter seinen Kollegen und Fans als extrem beliebt. Doch auch in einer anderen Branche rastet die Menge noch immer komplett aus, wenn das Muskelpaket die Bühne betritt – beim Wrestling. 1996 startete der dreifache Vater unter dem Ringnamen "The Rock" seine Karriere als Profiwrestler und beendete sie 2004 schließlich. Doch er gilt noch heute als einer der größten Wrestler überhaupt. Seit dem vergangenen Jahr zeigte sich Dwayne wieder öfter im Ring. Im diesjährigen April gab es für seine Unterstützer sogar einen richtigen Augenschmaus: Zusammen mit seinem Cousin Roman Reigns (39) kämpfte er bei WrestleMania XL gegen Cody Rhodes (39) und Seth Rollins.

Getty Images Der Cast von "Red One - Alarmstufe Weihnachten!", November 2024

Getty Images Paul Heyman, Dwayne "The Rock" Johnson und Roman Reigns bei WrestleMania XL, 2024