Fans sind begeistert: Lizzo zeigt sich sexy in rotem Body

Seit einigen Monaten begeistert Lizzo (36) ihre Fans regelmäßig mit Updates zu ihrem Gewichtsverlust. Allerdings haut ihr aktueller Post auf Instagram alle direkt vom Hocker! In den Aufnahmen posiert die Musikerin in einem hautengen, leuchtend roten Body mit langen Ärmeln und einem quadratischen Ausschnitt. Sie fährt sich mit den Händen durch die langen Haare und setzt ihrem Körper dabei perfekt in Szene. Die "Boys"-Interpretin fühlt sich gut – das erkennt man auch an dem breiten Lächeln auf ihren Lippen. Die Fans kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Sie fluten die Kommentarspalte mit Flammen- und Herz-Emojis. "Du siehst bombastisch aus" und "Wie weit du schon gekommen bist! Du kannst so stolz auf dich sein. Du siehst so heiß aus, Lizzo", schwärmen sie.

Die Farbe des Bodysuits zieht jede Menge Aufmerksamkeit auf sich. "DU bist die süßeste Kirsche", flirtet ein User sogar unter dem Beitrag. Viele meinen auch, dass zwischen der Lizzo von heute und der Lizzo von früher ein riesiger Unterschied liege. Immerhin arbeitet die Musikerin schon das ganze Jahr an ihrer Gesundheit – und damit auch an ihrem Körper. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, macht sie regelmäßig Sport und hat sogar ihre Ernährung komplett umgestellt. Um mehr Muskeln aufzubauen, ließ sie ihre vegane Ernährung hinter sich und arbeitete wieder mehr tierische Produkte in ihre Diät ein. Auf ihrer Social-Media-Plattform erklärte sie: "Nach Tests und Recherchen habe ich herausgefunden, dass tierische Proteine mir helfen, mehr Energie zu haben, Gewicht zu verlieren und meinen Kopfnebel zu vertreiben."

Allerdings bringt ihre neugewonnene Fitness nicht nur Komplimente mit sich. Schon seit Monaten wird ihr unterstellt, sie würde mit dem Medikament Ozempic nachhelfen. Das Mittel wird eigentlich bei einer Diabeteserkrankung eingesetzt, doch in diesem Jahr bekannten sich viele Hollywood-Promis dazu, es aus anderen Gründen zweckentfremdet zu haben. Lizzo gehöre allerdings nicht dazu. Doch anstatt sich über die gemeinen Kommentare aufzuregen, macht sie sich lieber einen Scherz daraus. Immer wieder stichelt sie mit ihren Posts auf der Plattform gegen die Hater. Und zu Halloween hatte sie sich sogar als das Medikament verkleidet!

Anzeige Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo, US-amerikanische Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lizzo bei der Vanity Fair Oscar Party im März 2024

Anzeige Anzeige