Fans sind begeistert: Lizzo scherzt über Ozempic-Gerüchte

Lizzo (36) möchte Gewicht verlieren und macht daraus kein Geheimnis. Tatsächlich teilt sie so viele Eindrücke von ihrer Diät und ihrem Gewichtsverlust, dass ihr vorgeworfen wurde, ihre krassen Ergebnisse nur mithilfe des Medikaments Ozempic erreicht zu haben. Lizzo nimmt es mit Humor. Ihr aktueller Instagram-Beitrag zeigt die Sängerin in verschiedenen hautengen Bikinis. Dazu schreibt sie: "Ich halte das Leben fest wie eine Ozempic-Spritze." Auf den vielen Fotos, die sie dazu teilt, posiert sie mit viel Selbstvertrauen, guckt lasziv in die Kamera und zeigt sich in all ihrer Pracht. Ihre Fans lieben es. "Ozempic oder nicht, du siehst klasse aus! Ich liebe es, wie du über die 'Scherze' lachen kannst", schreiben ihre Fans dazu, während andere jubeln: "Die Leute reden über dich, obwohl du gar nichts machst. Bist halt ein echter Star."

In der Kommentarspalte regnet es Komplimente. Die Fans der "Good As Hell"-Interpretin stehen total darauf, dass sie sich anscheinend gar nicht für die Gerüchte interessiert. "So sieht echter Gewichtsverlust aus! Die Leute müssen echt mal den Unterschied verstehen und aufhören, dich so respektlos zu behandeln", verteidigt sie ein Fan sogar. Andere sind etwas zahmer und meinen nur: "Du siehst toll aus, Schatz!" und "Du bist einfach magisch!" In den vergangenen Monaten schoss Lizzo immer wieder auf sehr kreative Art gegen die Gerüchte. An Halloween verkleidete sie sich sogar als eine der Pappverpackungen von einem fiktiven Medikament für Gewichtsverlust aus der Serie "South Park", das von der Show nach ihr benannt wurde.

Um mit den Gerüchten richtig aufzuräumen, teilt Lizzo immer wieder Einblicke in ihre Ernährung und ihren Trainingsplan. Zuletzt gab sie sogar bekannt, dass sie für ihr Training und ihren Körper aufgehört hat, sich vegan zu ernähren. In einem Video, das sie auf derselben Plattform geteilt hatte, erklärte sie alles im Detail. Nach zahlreicher Recherche und einigen Tests habe sie herausgefunden, wie gut ihr Körper auf tierische Proteine und Produkte reagiert. Allerdings wolle sie nicht ewig auf diese Weise essen. Wie sie ebenfalls im Video preisgab, glaubt sie nach wie vor, dass eine roh-alkalische, vegane Diät die gesündeste sei – auf die möchte sie irgendwann auch wieder umsteigen.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Getty Images Lizzo, Sängerin

