Hailey Bieber feiert 28. Geburtstag mit stilvoller Party

Hailey Biebers (28) Geburtstagsparty hat ein ganz besonderes Motto. Unter dem Titel "28-tini" zelebriert sie ihren Ehrentag mit jeder Menge Espresso Martinis. Das Model dokumentiert den Abend in seiner Instagram-Story und lässt die Fans so an dem Geschehen teilhaben. Neben dem trendigen Getränk steht natürlich die Beauty im Mittelpunkt des Geschehens. Die frischgebackene Mutter darf auch Kerzen auf zwei Torten auspusten, die ihr von Kendall Jenner (29) überreicht werden. Auch Lori Harvey (27), Alfredo Flores und Justine Skye (29) sind unter den Partygästen. Allerdings ist Haileys Ehemann Justin (30) auf keinem der Bilder zu erkennen.

Im August bekamen Hailey und Justin ihr erstes gemeinsames Kind. Kurze Zeit später wurde P. Diddy (55) wegen des Verdachts auf schwere Verbrechen festgenommen, was den "Boyfriend"-Interpreten Gerüchten zufolge sehr belasten soll. Ein Insider verriet gegenüber OK!, dass sich die Freunde des Popstars Sorgen um ihn machen. "Wir gingen zunächst davon aus, dass Justins Zurückgezogenheit mit seiner neuen Vaterrolle zusammenhängt. Inzwischen sehen wir darin aber Anzeichen für ein tieferliegendes Problem", erklärte die Quelle.

Während Justin nur selten das Haus verlässt, präsentiert sich seine Frau wieder häufiger in der Öffentlichkeit. Erst vor wenigen Tagen besuchte sie gemeinsam mit Kendall ein Konzert von Sabrina Carpenter (25). Ein Schnappschuss, der People vorliegt, zeigt die beiden Supermodels, wie sie der "Espresso"-Interpretin zujubeln. Die 28-Jährige steht in einem Pelzmantel und klatscht, während ihre Begleitung die Show im Sitzen genießt.

Instagram / faikhadra Hailey Bieber und Kendall Jenner, November 2024

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

