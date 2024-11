Völlig zurückgezogen: Justin Biebers Freunde sind besorgt

Popsänger Justin Bieber (30) scheint derzeit mit einigen Problemen zu kämpfen, die sein Umfeld zunehmend beunruhigen. Trotz der Freude über die Geburt seines Sohnes Jack, den er gemeinsam mit seiner Frau Hailey Bieber (27) kürzlich auf der Welt begrüßte, macht sich sein engster Kreis Sorgen über die auffällige Zurückgezogenheit des Musikers. Ein Insider berichtete jetzt laut OK!: "Wir gingen zunächst davon aus, dass Justins Zurückgezogenheit mit seiner neuen Vaterrolle zusammenhängt. Inzwischen sehen wir darin aber Anzeichen für ein tieferliegendes Problem."

Zuletzt häuften sich die Herausforderungen im Leben des gebürtigen Kanadiers. Ein drohender Rechtsstreit über sein Vermögen von rund 280 Millionen Euro bereitete ihm laut OK! große Sorgen. Auch die kürzliche Verhaftung seines ehemaligen Mentors Sean "Diddy" Combs (55) hat Justin offenbar stark aus der Bahn geworfen. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Diddy scheint der 30-Jährige wie vom Erdboden verschluckt. Zudem wurde inzwischen bekannt, dass der Sänger etwa 360.000 Euro Steuerschulden habe. Berichten zufolge überließ Justin sein Finanzmanagement zuletzt einigen seiner Freunde, was nun die Frage aufwirft, ob diese tatsächlich in seinem besten Interesse handelten.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Zeiten, in denen Justin aufgrund privater oder beruflicher Probleme Schlagzeilen machte. Schon während seiner Teenagerjahre, in denen er als größter Popstar der Welt gefeiert wurde, verspielte er beinahe seine Karriere durch eine rebellische Phase. Doch auch in schwierigen Zeiten wurde ihm stets Unterstützung von engen Vertrauten wie seinem Manager Scooter Braun (43) sowie seiner Familie zuteil. Viele seiner Fans hoffen, dass er die aktuelle Phase ebenso übersteht und die Freude an seinem neuen Leben als Vater bald wieder in den Vordergrund rücken kann.

Getty Images Justin Bieber und P. Diddy, 2014 in Los Angeles

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

