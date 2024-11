Hat Walentina Doronina noch nicht mit Ex Can abgeschlossen?

Walentina Doronina (24) kann es einfach nicht lassen. Im Juni gaben sie und Can Kaplan ihre Trennung bekannt. Darauf folgte ein regelrechter Rosenkrieg – und auch jetzt ist die Influencerin offenbar noch nicht bereit, Gras über die Sache wachsen zu lassen. So kommentiert sie einen Instagram-Clip, in dem ihr Verflossener zu sehen ist, der einen Beauty-Eingriff bekommt, mit den Worten: "Ich weiß, dass er immer noch an mir hängt."

Die Fans sehen das allerdings etwas anders. "Nein, das tut er nicht und das macht dich fertig. Und dafür, dass er dich angeblich regelmäßig blutig geschlagen hat, interessierst du dich ja doch noch sehr dafür, was er so macht", schreibt ein Nutzer zu ihrem Kommentar. Ein weiterer User stimmt seinem Vorredner zu und ergänzt: "Alles Bullshit und nur für die Show. Wenn er das getan hat, warum bist du dann nicht gleich an die Öffentlichkeit gegangen?"

Mit ihren Kommentaren beziehen sich die beiden auf die schweren Vorwürfe, die Walentina ihrem Ex nach der Trennung gemacht hatte. Sie hatte behauptet, regelmäßig von ihm misshandelt worden zu sein. Die Aussage schien auch ihre Freundin Laura Morante (33) zu untermauern: Sie postete auf Instagram einen Screenshot von einem Chat zwischen ihr und der Reality-Bekanntheit. Auf die Frage, ob sie von ihm geschlagen wurde, antwortete Walentina damals: "Ja, ständig." Dann erklärte sie weiter: "Ich habe alles versucht für die Beziehung, dachte, es wird wieder, aber ich muss mich jetzt schützen."

Instagram, / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Panama Pictures / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

