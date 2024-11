Julian Claßen und seine Neue turteln im Luxus-Liebesurlaub

Julian Claßen (31) schwelgt im absoluten Liebesglück. Das macht der Influencer nun abermals auf Instagram deutlich. Dort postet der Ex-Mann von Bianca Heinicke (31) eine Bilderreihe mit seiner neuen Freundin Palina aus dem gemeinsamen Dubai-Urlaub. Die luxuriöse Auszeit scheint das frischgebackene Paar in vollen Zügen zu genießen: Auf einem der Schnappschüsse zeigen sich die beiden zusammen im Pool, während sie grinsend einen Kuss andeuten.

Wie happy der 31-Jährige derzeit ist, macht er zudem in der Kommentarspalte des Postings deutlich. "Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben", schwärmt der zweifache Vater und fügt seinen Worten ein durchsichtiges Herz hinzu. Palina lässt es sich dabei auch nicht nehmen, auf den Kommentar ihres Julians zu reagieren. Mit einem roten Herz-Emoji schreibt sie das Wort "Liebe".

Erst Anfang des Monats machte Julian die Beziehung zu Palina im Netz öffentlich. Einige Tage später gaben die beiden bereits ihr Red-Carpet-Debüt bei der diesjährigen Bambi-Verleihung. Zuvor war der Unternehmer mit Tanja Makarić (27) liiert. Mit der ehemaligen Schwimmerin kam er wenige Wochen nach der Trennung von Bibi zusammen. Ende März bestätigte Julian dann nach hartnäckigen Spekulationen das Liebes-Aus und schrieb auf seinem Social-Media-Account: "Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Mich verletzt das alles gerade wirklich sehr."

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige