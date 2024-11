Katie Price reagiert extrem wütend auf einen TikTok-Troll

Katie Price (46) hat kürzlich auf TikTok eine trollende Nutzerin, die sich Linda nannte, scharf zurechtgewiesen. Während eines Livestreams sah der Realitystar einen negativen Kommentar und reagierte sofort wütend darauf: "Oh, Linda hat mich eine stinkende Schl*mpe genannt." Sie konterte weiter: "Und Schl*mpe? Das ist ein bisschen hart. Was ist deine Definition von Schl*mpe? Denn das ist definitiv etwas, was ich nicht bin." Auch auf den Zusatz "stinkend" ging sie ein und verteidigte sich, dass sie zwar rieche, aber nicht schlecht, sondern besonders gut. Zuletzt fügte sie noch hinzu, Linda sei selbst eine "hässliche Schl*mpe" und beendete ihren Wutausbruch mit: "F*ck dich selbst, Linda."

Die 46-Jährige teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Das Besondere daran ist Katies ungefilterte Art, ihre Meinung kundzutun. Das stößt bei vielen ihrer Anhänger sowohl auf Zustimmung als auch auf Kritik. In diesem Fall wurde in den Kommentaren direkt auf die trollende Userin eingegangen. Die Mehrheit ihrer Anhängerschaft solidarisierte sich mit Katie. Im Hintergrund hörte man ein Teammitglied zunächst nervös lachen. "Katie! Ist es Zeit für eine Pause?", sagte die Person schließlich.

Katie begann ihre Karriere als einfaches Glamour-Model und wandelte sich zu einer Medienikone. Das hat sie zu einer faszinierenden öffentlichen Figur gemacht. Abseits der Schlagzeilen kümmert sie sich hingebungsvoll um ihre fünf Kinder und äußerte kürzlich den Wunsch, noch mehr Nachwuchs zu bekommen. Trotz aller medialer Stürme bleibt Katie unerschütterlich und entschlossen, ihr Leben nach ihren eigenen Maßstäben zu führen – zur Freude oder zuweilen zum Unmut ihrer treuen Fangemeinde.

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

