Lauren Sánchez denkt total positiv über das Älterwerden

Lauren Sánchez (54), die Verlobte des Amazon-Gründers Jeff Bezos (60), hat jetzt offen über ihren veränderten Blick auf das Älterwerden gesprochen. In der "Today Show" erzählte sie, dass sie früher dachte, das Leben sei mit 50 vorbei. Nun empfinde sie es jedoch als Neubeginn. "Ich werde 55 und hätte nie gedacht, dass ich Autorin werde und heirate", sagte Lauren begeistert und fügte hinzu: "Das Leben fängt gerade erst an."

Neben ihrer bevorstehenden Hochzeit freut sich Lauren über die Veröffentlichung ihres ersten Kinderbuchs "The Fly Who Flew to Space". Sie engagiert sich zudem für wohltätige Zwecke und beteiligt sich an Spenden zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit. Außerdem plant sie eine Weltraummission mit einer rein weiblichen Besatzung an Bord von Blue Origin. Obwohl sie die Namen der Teilnehmerinnen noch nicht verriet, betonte sie, dass es sich um "Entdeckerinnen" handele. "Wenn wir an Entdecker denken, denken wir oft an Männer wie Magellan oder Jacques Cousteau, aber wir Frauen sind auch Entdeckerinnen", erklärte Lauren.

Schwindelige Höhen machen Lauren nichts aus, schließlich wuchs sie dank der Flugschule ihrer Eltern mit der Luftfahrt auf. Mit 40 entschied sie sich, das Fliegen zu erlernen, ein Schritt, den ihr Vater mit großer Freude begleitete. Die 55-Jährige hofft, Frauen mit ihrer Geschichte zu inspirieren, ebenfalls das Cockpit zu erobern: "Ich hoffe, Frauen sehen mich als Pilotin und denken, 'Hey, das will ich auch machen!'" Für sie sei das Fliegen eine leidenschaftliche Erfahrung, die das Bild der Frau als Entdeckerin neu definiere – eine Aufforderung an andere Frauen, ihren eigenen Himmel zu erobern und die unendlichen Möglichkeiten zu genießen, die das Älterwerden mit sich bringt.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos

Getty Images Lauren Sánchez, Juli 2021

