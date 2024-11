Lindsay Lohan ist stolz auf die Meilensteine ihres Sohnes

Lindsay Lohan (38) ist superstolz: Ihr Sohn Luai hat einen weiteren Meilenstein erreicht. "Er kann bereits sprechen und rennt viel", erzählte die Schauspielerin vor wenigen Tagen in einem Interview mit E! News. Lindsay fügte strahlend hinzu: "Er ist jetzt wie ein kleiner Junge." Der "Mean Girls"-Star erinnerte sich an ein lustiges Erlebnis mit Luai und einem anderen Kind im Park zurück: "Ein kleiner Junge sprühte dort Seifenblasen. Er rannte schnell und war älter als Luai. Also rief ich: 'Bleib hier!' und versuchte, Luai zu halten, aber er sagte nur: 'Seifenblasen, Seifenblasen!'", lachte die Mutter.

Vor allem in den ersten Wochen nach der Geburt widmete sich die Beauty ganz ihrem Baby. Lindsay brauchte erst mal Zeit, um sich darauf einzustellen, Mutter zu sein. Sie vernachlässigte dadurch, Zeit für Self Care einzuplanen. "Am Anfang wollte ich keinen Moment verpassen", sagte sie im Juni im Interview mit E! News und scherzte: "Selbst wenn das Baby schläft, neigt man dazu, ein kleiner Stalker zu werden. Aber wenn man erst einmal ein gutes System gefunden hat, beginnt man zu verstehen, dass es okay ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen."

Im Juli 2023 brachte Lindsay ihren Sohn Luai zur Welt. Luais Vater Bader Shammas und die "Freaky Friday"-Darstellerin gaben 2021 ihre Verlobung bekannt. Ein Jahr später heiratete das Paar. In ihrer Mutterrolle geht der Filmstar richtig auf. "Ich bin so dankbar für jeden Moment, einfach jede Sekunde. Jeden Morgen, wenn ich aufwache und zu meinem Sohn renne, ihn anschaue und er mir in die Augen schaut, werde ich emotional. Das ist einfach das Schönste. Ich bin einfach jeden Tag so dankbar", schwärmte sie vor einigen Monaten in der US-Show "Good Morning America".

Getty Images Lindsay Lohan im September 2024

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas, November 2024

