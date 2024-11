Millionendeal: Lizzo kauft Jeremy Renners Luxusvilla

Sängerin Lizzo (36) hat sich einen Traum erfüllt und das Anwesen von Schauspieler Jeremy Renner (53) in den Hollywood Hills für stolze 12,4 Millionen Dollar (entspricht etwa 11,8 Millionen Euro) gekauft. Die luxuriöse Villa mit sechs Schlafzimmern und neun Bädern liegt in der Nähe des Laurel Canyon und verfügt über ein eigenes Tonstudio – ein ideales Feature für die Musikerin. Laut Quellen von TMZ erwarb Lizzo das beeindruckende Anwesen Ende Oktober. Mit dieser Investition betritt sie die Welt der Hollywood-Prominenz nun auch als Immobilienbesitzerin.

Jeremy, bekannt aus der Serie "Hawkeye" und Filmen wie "The Town", hatte das Haus im Jahr 2012 für vier Millionen Dollar erworben und rund 5,5 Millionen Dollar in aufwendige Renovierungen investiert. Im August stellte er das Anwesen für 13 Millionen Dollar zum Verkauf. Neben dem Aufnahmestudio bietet das Haus einen Kinosaal, einen Swimmingpool mit Wasserfall und einen großen Außenbereich. Die Einrichtung besticht durch eine einzigartige Holzvertäfelung an den Decken, Schiebetüren aus Glas und mehrere Kronleuchter, die dem Haus einen besonderen Charme verleihen. Die moderne Küche mit dunkel gehaltenen Schränken und Arbeitsplatten aus Stein spiegelt das Mid-Century-Design wider.

Ursprünglich hatte der Schauspieler nicht vor, seine luxuriöse Villa zu verkaufen. Nach seinem schweren Schneepflug-Unfall Anfang des Jahres entschied er sich jedoch, einen Neuanfang zu wagen und sich räumlich zu verkleinern. In einem Interview mit WSJ Magazine im August erklärte er: "Ich habe die ganzen Renovierungen durchgeführt, weil ich dort bleiben wollte. Es war sozusagen ein Für-immer-Zuhause." Im Oktober verabschiedete er sich auf Instagram von dem Haus und teilte ein Babyfoto seiner Tochter Ava, die inzwischen elf Jahre alt ist. Er schrieb: "Wenn Papa dein Zuhause aus Kindertagen verkauft ... neue Wege zu gehen und neue Erinnerungen zu schaffen, ist immer beängstigend, aber wenn die tiefgründige Liebe, die wir teilen, unser Fundament ist, können wir an jedem Ort mit Anmut bestehen." Was für den Schauspieler ein Abschied bedeutet, ist für Lizzo nun ein Neuanfang - und in so einer Villa fühlt sie sich sicherlich "good as hell".

Getty Images Jeremy Renner im September 2023

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner und Tochter Ava in Berlin

