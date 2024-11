Nach Gerüchten wegen Diddy: Ashton Kutcher wirkt angespannt

Im Skandal um P. Diddy (55) wurden in den vergangenen Monaten auch immer wieder andere Hollywood-Stars genannt. Ashton Kutcher (46) soll angeblich in engerem Kontakt mit dem in Ungnade gefallenen Musikmogul gestanden und zu den Stammgästen auf dessen Partys gehört haben. Das ließ die Gerüchteküche brodeln: Angeblich soll Ashtons Frau Mila Kunis (41) ihn verlassen haben. Obwohl die Gerüchte dementiert wurden, scheint den Schauspieler die Sache mitzunehmen. Bei einem Spaziergang durch die Hollywood Hills wirkte er aufgebracht. Aktuelle Fotos zeigen ihn in ein Gespräch vertieft, doch sein Gesicht ist düster und er gestikuliert viel.

Auch wenn Mila und Ashton sich nicht scheiden lassen, wühlt das Drama um Diddy die beiden auf. Und zwar so sehr, dass sie laut einem Insider sogar darüber nachdenken, aus Amerika auszuwandern. Wie der Informant gegenüber In Touch verriet, wollen die beiden Filmstars ihre gemeinsamen Kinder fernab des Trubels von Hollywood großziehen – sie spielen mit dem Gedanken, nach Europa umzuziehen. Dort haben sie immerhin in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Urlaub verbracht. Nur die beruflichen Verpflichtungen halten Ashton und Mila momentan noch davon zurück, sofort die Koffer und Kinder einzupacken und auszuwandern.

Dass Ashton und P. Diddy sich schon gut zwanzig Jahre kennen, ist kein Geheimnis. Dennoch sei der Two and a Half Men-Darsteller auf keinen Fall in irgendeiner Art in die sogenannten "Freak Off"-Partys des Rappers involviert gewesen. Ein Insider nennt die Gerüchte deswegen gegenüber People sogar "lächerlich und falsch". Angeblich habe er Diddy "bei einer Handvoll gesellschaftlicher und geschäftlicher Ereignisse gesehen" und alle Treffen wurden von den Medien aufgezeichnet. Ashton hat sich allerdings selbst noch nicht zu dem angeklagten "Last Night"-Interpreten geäußert.

GPRESS / MEGA Ashton Kutcher, November 2024

