Zieht Ashton Kutcher wegen P. Diddy mit Familie nach Europa?

Wie viele andere Stars in Hollywood war auch Schauspieler Ashton Kutcher (46) mit dem Musiker Sean Combs alias P. Diddy (54) seit den 1990er Jahren befreundet. Aufgrund der schweren Vorwürfe gegen Diddy distanzieren sich viele ehemalige Freunde – so auch Ashton. Um dem ganzen Drama zu entfliehen, denken er und seine Ehefrau Mila Kunis (41) laut einem Insider nun darüber nach, mit den Kindern nach Europa zu ziehen. Dies berichtet eine Quelle der Zeitung In Touch. Die Familie wolle ihre Kinder fernab von Hollywood großziehen.

So berichtet die Quelle auch, wieso die Familie Kutcher ausgerechnet nach Europa ziehen wollen würde. Ashton und Mila haben mit ihren Kindern die meiste Zeit des Sommers in Europa verbracht. "Sie hatten eine so schöne Zeit in Europa. Und in vielerlei Hinsicht steht die Idee, dorthin zu ziehen, ganz oben auf ihrer Liste", erzählt der Insider weiter. Das Schauspieler-Ehepaar würde die Kinder gerne bodenständig großziehen, und dafür wäre Europa ein wunderbarer Ort. Das Problem sei nur, dass die beiden noch berufliche Verpflichtungen in den USA haben, weshalb ein Wohnort in Übersee zu weit weg wäre. Obwohl Europa damit als Wohnort wegfällt, möchten Ashton und Mila ihre Kinder trotzdem so weit wie möglich von Hollywood entfernt großziehen.

Neben Europa ziehen Ashton und Mila auch Nordamerika in Betracht. Nordkalifornien wäre für Ashton eine sehr attraktive Möglichkeit, weil er gerne in der Nähe der Tech-Unternehmer ist. Und es wäre ein Ort, an dem sie ihren Kindern ein normales und bodenständiges Leben weit weg von Hollywood bieten könnten. "Das Paar will seine Kinder weg von all der Oberflächlichkeit und Verleumdung großziehen", fügte der Insider hinzu. "Sie haben einfach genug von Hollywood, und selbst ein Umzug nach Montecito wäre nicht genug Abstand. Sie möchten viel weiter weg." Ashton sei es leid, immer wieder auf seine vergangene Freundschaft mit Diddy angesprochen zu werden. Er will sich auch nicht zur derzeitigen Situation des Musikers äußern. Laut dem Insider hasse er es, immer mit solchen schweren Vorwürfen in Verbindung gebracht zu werden. Zuerst geschah dies mit Danny Masterson (48) und jetzt mit Diddy.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher, Schauspieler

Anzeige Anzeige