Oh, là, là: Selena Gomez posiert fast nackt für Fotoshooting

Als Schauspielerin ist Selena Gomez (32) dafür bekannt, ihre verschiedenen Facetten zu zeigen. Jetzt überrascht sie ihre Fans jedoch damit, dass sie beinahe komplett die Hüllen fallen lässt! Am Donnerstag erschien eine neue Ausgabe des Magazins "Perfect", die sich thematisch hauptsächlich um Selena dreht. Sie posierte auf etlichen Fotos, die sie auch auf ihrem Instagram-Kanal teilte, in verführerischen Posen. Eine Aufnahme zeigte sie lediglich in einem durchsichtigen weißen Spitzenkleid unter einer Duschkabine stehend. Auf weiteren Schnappschüssen ist die Berühmtheit ebenfalls in tief ausgeschnittenen Oberteilen oder nur mit einer Decke bedeckt zu sehen.

Über die Ergebnisse des Fotoshootings freut sich vor allem Katie Grand, Modedirektorin und Chefredakteurin von "Perfect". Sie schwärmte laut Daily Mail in den höchsten Tönen von der "Only Murders in the Building"-Darstellerin: "Selena stand schon immer auf meiner Wunschliste, ein Traum-Coverstar für 'Perfect'. Sie ist eine Ikone der Generation, die in der Öffentlichkeit erwachsen geworden ist." Katie betonte außerdem, dass die US-Amerikanerin die perfekte Wahl für die Sonderausgabe war, weil Selena die "ultimative, magische Frau von nebenan" sei.

Der gewählte Zeitpunkt für die Veröffentlichung der freizügigen Aufnahmen könnte von der 32-Jährigen bewusst so gewählt worden sein. Zuletzt wehrte sich die "Single Soon"-Interpretin nämlich im Netz gegen fiese Kommentare über ihren Körper. Nachdem sie mit einer Hand vor ihrem Bauch auf einem Event posiert hatte, wurde auf Social Media vermutet, dass sie dies aus angeblichem Schamgefühl machte. Die US-Amerikanerin dementierte dies laut BuzzFeed aber und meinte unter dem besagten Beitrag im Netz: "Es ist mir egal, dass ich nicht wie ein Strichmännchen aussehe. [...] Und nein, ich bin kein Opfer. Ich bin nur ein Mensch."

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez in Los Angeles, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Oktober 2024

Anzeige Anzeige