Selena Gomez wehrt sich gegen Kommentare über ihren Körper

Vergangene Woche feierte Selena Gomez (32)' neuer Film "Emilia Pérez" in Los Angeles Premiere. Dort präsentierte sich die Darstellerin in einem schwarzen Kleid – und zeitweise mit vor dem Bauch platzierten Händen. Wie BuzzFeed berichtet, spekulierten daraufhin einige User unter einem inzwischen gelöschten Video auf Social Media, dass die Positionierung Absicht war. Der Grund dafür sei angeblich, dass sie nach einem vorangegangenen Auftritt in einem hautengen Kleid zur Premiere von "Wizards Beyond Waverly Place" mit Bodyshaming-Kommentaren konfrontiert wurde und sich seither womöglich unwohl in ihrer Haut fühlte. Die Unternehmerin bekam jedoch die wilden Spekulationen mit und beendete diese persönlich unter dem ursprünglichen Beitrag: "Das macht mich krank!"

Die "Single Soon"-Interpretin klärte zudem auf, weshalb sie ihre Hände scheinbar schützend vor ihre Körpermitte hielt, da dies definitiv nicht aus angeblichem Schamgefühl passierte. Die US-Amerikanerin erläuterte stattdessen, dass sie an SIBO leide – einer Dünndarmerkrankung, die zu heftigen Bauchschmerzen führen kann, was offenbar der Fall war. Zum Abschluss betonte Selena: "Es ist mir egal, dass ich nicht wie ein Strichmännchen aussehe.[...] Und nein, ich bin KEIN Opfer. Ich bin nur ein Mensch."

Die 32-Jährige ist dafür bekannt, sich öffentlich völlig authentisch zu zeigen und zu ihrem Körper voller Stolz zu stehen. So zeigte sie erst kürzlich total undivenhaft die ungeschminkte Wahrheit auf ihrem Instagram-Kanal. In ihrer Story postete Selena eine Aufnahme, die ihr Gesicht komplett ohne Make-up zeigte, wobei ein paar kleine Unreinheiten zum Vorschein kamen. Unter dem Selfie witzelte die viel beschäftigte Schauspielerin: "Sogar meine Haut hat gerade genug von mir."

Selena Gomez bei der Premiere von "Wizards Beyond Waverly Place"

Selena Gomez im Oktober 2024

