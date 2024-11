Polizei ermittelt gegen Mike Cees' Ex wegen S*xvideo-Skandal

Mike Cees wurde Ende Oktober festgenommen und zu 80 Tagen Gefängnis verurteilt. Seine Partnerin Delia Grösch trennte sich daraufhin von dem Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer. Nun steht die Münchnerin aber selbst im Mittelpunkt von Polizeiuntersuchungen. Wie Bild erfahren haben will, wurde Delias Haus von Beamten durchsucht – und zwar nach Drogen und anzüglichen Aufnahmen. Angeblich habe sie sich den Laptop ihres Ex zu eigen gemacht, um S*xvideos zu finden, auf denen andere Frauen zu sehen sind. Diese habe sie dann sogar weitergeleitet an andere Damen.

Gegenüber dem Boulevardblatt bestätigt die Staatsanwaltschaft München: "Die Durchsuchung gegen eine Person, die sich mutmaßlich zumindest zeitweise in einer Beziehung mit dem genannten Mike C. befand, können wir bestätigen." Zudem erklärt die Pressesprecherin Anne Leiding die Ursache für die Hausdurchsuchung bei Delia folgendermaßen: "Hintergrund war der Verdacht des Hochladens eines Videos durch die Beschuldigte, das den Geschlechtsverkehr einer dritten Geschädigten mit Mike C. zeigen soll." Insgesamt habe die Polizei drei Laptops, zwei Festplatten und zwei Handys beschlagnahmt sowie "Gegenstände, die mit dem illegalen Konsum von Betäubungsmitteln" in Verbindung gebracht werden könnten.

Delia weist die Anschuldigungen teilweise von sich, gibt aber zu: "Ich habe zwar ein S*xvideo auf einer externen Festplatte von Mike und einer Ex-Freundin gefunden, aber das habe ich nicht weitergeschickt." Laut ihr habe sie der gefilmten Frau einen Gefallen tun wollen, da sie den Verdacht hatte, sie sei gegen ihren Willen aufgenommen worden. "Ich habe diese Freundin dann informiert, weil es auf dem Video so aussieht, als wüsste sie nicht, dass sie gefilmt wird. Ich wollte ihr damit nur helfen", behauptet die Influencerin. Auch für den vermeintlichen Drogenfund hat sie eine Erklärung: "Das war kein Kokain, sondern nur eine Tablette. [...] Trotzdem war der Drogentest der Polizei positiv. Ich kann mir nicht erklären, warum." Wie es für Delia nun weitergeht, bleibt aktuell offen.

Instagram / delirious1910_official Delia Grösch, Freundin von Mike Cees

