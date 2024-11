Todesursache von "Real Housewives"-Star Matt Byars geklärt

Am Freitag wurde bekannt, dass Matthew Byars im Alter von 37 Jahren verstorben ist. Nach einer Untersuchung des Gerichtsmediziners wird nun bekannt, woran der Real Housewives-Star gestorben ist. Wie The Sun berichtet, wurde im Autopsiebericht die Todesursache als "multiple stumpfe Gewalteinwirkung" angegeben und sein Tod als Suizid eingestuft. Freunde und Kollegen des Realitystars nahmen bereits mit rührenden Zeilen von Matthew Abschied und zollten ihm Tribut.

Eine gute Freundin von Matt erinnerte sich nach seinem Tod im Interview mit People an ihn: "Ich werde Matt immer als den strahlenden, mitfühlenden 18-Jährigen in Erinnerung behalten, den ich vor so vielen Jahren kennengelernt habe. Sein echtes Herz und seine grenzenlose Energie haben alle um ihn herum beflügelt." Matt habe Karen vor allem zur Seite gestanden, als die Reality-TV-Bekanntheit um ihre Mutter trauerte. Der 37-Jährige sei zutiefst geliebt worden und fehle nun im Leben aller, die ihn kannten.

Matthews plötzlicher Tod hat in der Reality-TV-Welt tiefe Spuren hinterlassen. In der dritten Staffel der Sendung war er Teil von Karens Pressekonferenz, auf der sie Gerüchte über ihre finanzielle Lage klärte. Die beiden kannten sich bereits seit Matts 18. Lebensjahr. "Als das Leben für ihn schwierig war, habe ich ihm die Hand gereicht und ihm gesagt, er solle zur Schule gehen, was er auch tat, und jetzt arbeiten wir zusammen", verriet sie damals im Interview mit The Daily Dash.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / officialmattbyars Reality-TV-Stars Karen Huger und Matthew Byars in Potomac